ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Жителям регионов Витебской области временно отключат эфирное теле- и радиовещание

07.04.2021 09:41 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Витебской области временно отключат эфирное теле- и радиовещание. Это связано с ремонтно-наладочными работами на станциях, сообщает облисполком.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Erik Mclean / Unsplash

Перерыв эфирного вещания запланирован:

  • 7 апреля, с 9.00 до 16.00, в Ушачском, Миорском, Глубокском, Полоцком, Лепельском районах;
  • 9 апреля, с 10.00 до 16.00, в Лиозненском районе;
  • 9 апреля, с 10.00 до 16.00, в Полоцком и Россонском районах;
  • 12 апреля, с 9.00 до 15.00, в Поставском районе;
  • 13 апреля, с 10.00 до 16.00, в Городокскогм районе;
  • 13 апреля, с 10.00 до 16.00, в Миорском районе;
  • 16 апреля, с 10.00 до 16.00, в Шумилинском районе;
  • 16 апреля, с 10.00 до 16.00, в Докшицком и Глубокском районах;
  • 20 апреля, с 10.00 до 16.00, в Сенненском и Чашникском районах;
  • 20 апреля, с 10.00 до 16.00, в Шарковщинском и Глубокском районах;
  • 23 апреля, с 10.00 до 16.00, в Толочинском районе;
  • 23 апреля, с 10.00 до 16.00, на части Полоцкого и Верхнедвинского районов;
  • 27 апреля, с 10.00 до 16.00, в Оршанском и Дубровенском районах;
  • 27 апреля, с 10.00 до 16.00, в Верхнедвинском районе.

Подробности, какие именно телеканалы и радиостанции будут временно не доступны, смотрите по ссылке.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это связано с ремонтно-наладочными работами на станциях.
 
Новости дня
Новости общества
 
На польско-белорусской границе задержали 15 чеченцев
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

06.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.04.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by