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Жителям регионов Витебской области временно отключат эфирное теле- и радиовещание
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Источник материала:
Tut.by
В Витебской области временно отключат эфирное теле- и радиовещание. Это связано с ремонтно-наладочными работами на станциях, сообщает облисполком.
Перерыв эфирного вещания запланирован:
- 7 апреля, с 9.00 до 16.00, в Ушачском, Миорском, Глубокском, Полоцком, Лепельском районах;
- 9 апреля, с 10.00 до 16.00, в Лиозненском районе;
- 9 апреля, с 10.00 до 16.00, в Полоцком и Россонском районах;
- 12 апреля, с 9.00 до 15.00, в Поставском районе;
- 13 апреля, с 10.00 до 16.00, в Городокскогм районе;
- 13 апреля, с 10.00 до 16.00, в Миорском районе;
- 16 апреля, с 10.00 до 16.00, в Шумилинском районе;
- 16 апреля, с 10.00 до 16.00, в Докшицком и Глубокском районах;
- 20 апреля, с 10.00 до 16.00, в Сенненском и Чашникском районах;
- 20 апреля, с 10.00 до 16.00, в Шарковщинском и Глубокском районах;
- 23 апреля, с 10.00 до 16.00, в Толочинском районе;
- 23 апреля, с 10.00 до 16.00, на части Полоцкого и Верхнедвинского районов;
- 27 апреля, с 10.00 до 16.00, в Оршанском и Дубровенском районах;
- 27 апреля, с 10.00 до 16.00, в Верхнедвинском районе.
Подробности, какие именно телеканалы и радиостанции будут временно не доступны, смотрите по ссылке.
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Это связано с ремонтно-наладочными работами на станциях.
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