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Улицу Заслонова в Могилеве частично перекрыли. Как теперь ходят автобусы
07.04.2021 10:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилеве с 7 апреля перекрыли движение транспорта на улице Заслонова,
Пока автобусы №№ 10, 41 и 43 будут ходить до остановочного пункта «ДСК» на улице Заслонова, а разворачиваться — тут же, на парковке в районе дома № 22А, где находится филиал государственного энергетического и газового надзора. Расписание этих автобусных маршрутов останется прежним.
Автобус № 22 будет ходить по улице Космонавтов с заездом до ДСК по улице Строителей в обоих направлениях. Расписание движения будет следующим:
— отправление от конечного остановочного пункта «Поселок Ямницкий»: 05.34, 07.42, 14.39, 16.50, 18.58АП;
— от конечного остановочного пункта «Микрорайон Казимировка»: 06.37, 08.43АВ, 13.34, 15.43, 17.55, «ДСК» (к Казимировке) 06.08, 08.16, 15.13, 17.24, «ДСК» (к Ямицкому) 07.07, 14.04, 16.13, 18.25.\
Срок перекрытия движения и изменения маршрутов автобусов не указан.
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Срок перекрытия движения и изменения маршрутов автобусов не указан.
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