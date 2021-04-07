Улицу Заслонова в Могилеве частично перекрыли. Как теперь ходят автобусы

Источник материала: Tut.by

В Могилеве с 7 апреля перекрыли движение транспорта на улице Заслонова, сообщается на сайте горисполкома. Из-за этого изменилось движение автобусов на маршрутах №№ 10, 22, 41 и 43.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Пока автобусы №№ 10, 41 и 43 будут ходить до остановочного пункта «ДСК» на улице Заслонова, а разворачиваться — тут же, на парковке в районе дома № 22А, где находится филиал государственного энергетического и газового надзора. Расписание этих автобусных маршрутов останется прежним.

Автобус № 22 будет ходить по улице Космонавтов с заездом до ДСК по улице Строителей в обоих направлениях. Расписание движения будет следующим:

— отправление от конечного остановочного пункта «Поселок Ямницкий»: 05.34, 07.42, 14.39, 16.50, 18.58АП;

— от конечного остановочного пункта «Микрорайон Казимировка»: 06.37, 08.43АВ, 13.34, 15.43, 17.55, «ДСК» (к Казимировке) 06.08, 08.16, 15.13, 17.24, «ДСК» (к Ямицкому) 07.07, 14.04, 16.13, 18.25.\

Срок перекрытия движения и изменения маршрутов автобусов не указан.