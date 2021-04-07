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«Родился, а глаза были просто белыми». История мамы Фадея, который родился слепым

07.04.2021 10:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Беременность Ольги проходила нормально. Но вот когда Фадей родился, его тут же забрали. Мама лишь успела увидеть, что у ребенка совершенно белые глаза. Через два дня ему поставили диагноз — бельмо роговицы. Фактически Фадей слепой (правый глаз немного различает, когда темно, а когда светло). Ольга долго не могла принять болезнь сына. Окружающие, когда видели ребенка в коляске, спрашивали: «Почему он такой страшный?». Первое время женщина терялась, не знала, что ответить, и просто плакала. Но потом все изменилось. Фадей растет активным, добрым и жизнерадостным ребенком. Знаете, как он перемещается по квартире? Исключительно бегом! Конечно, иногда лбом встречает косяки, но это не останавливает ребенка. За свои 5 лет Фадей перенес 5 операций, в том числе и пересадку донорской роговицы. Но это не помогло вернуть ему зрение. Сейчас семья собирает деньги на операцию в Испании — Фадею попробуют пересадить искусственную роговицу. Это история о матери, которая воспитала ребенка так, что его жизненной энергии позавидует практически каждый из нас.

Вы можете помочь Фадею:

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Теги: Витебск
 
 
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