18 лет колонии получил россиянин, который в Иваново напал с ножом на милиционеров

Источник материала: Tut.by

В Бресте вынесли приговор 56-летнему россиянину, который обвинялся в покушении на убийство двух милиционеров , сообщает суд .



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Иван Яриванович

3 сентября в милицию поступила оперативная информация о том, что ранее судимый россиянин едет в Иваново «для совершения особо тяжкого преступления». Силовики приехали на железнодорожную станцию, чтобы задержать подозреваемого.

Оперативники усадили мужчину в служебный автомобиль и поехали в РОВД. По дороге задержанный достал нож и напал на милиционеров. Одного он два раза ударил в шею и грудь, а другому пытался попасть в голову, но тот отбил его руку. Когда автомобиль остановился, мужчина продолжил сопротивление. Милиционерам удалось выбить нож из руки обвиняемого и задержать. Пострадавшему сотруднику на месте оказали помощь и передали медикам.

В рюкзаке россиянина нашли топор, черную маску, отмычки и продукты. Ранее он уже совершил преступление — и после отбытия наказания в июле 2020 года был принудительно выслан под конвоем из страны.

Суд признал его виновным в нарушении срока запрета въезда и покушении на убийство двух сотрудников органов внутренних дел. Ему назначили 18 лет лишения свободы в колонии усиленного режима со штрафом в размере 1350 рублей. А еще взыскали 34,5 тысячи рублей в счет возмещения морального вреда двум потерпевшим.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.