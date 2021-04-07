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Социальные стандарты обновили в Минске

07.04.2021 10:27 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 апр - Sputnik. Установлен перечень государственных социальных стандартов по обслуживанию населения столицы, соответствующее решение Мингорисполкома №795 от 11 марта опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно документу, доля населения, которая будет иметь доступ к централизованному водоснабжению в городах и городских поселках, в 2021 году должна составлять не менее 85%, в 2026-м этот показатель планируют довести до 100%.

Положенная температура в жилых помещениях, по нормативу отопления, - не менее 18 °C, а температура горячей воды - не менее 50°C. Притом вода должна подаваться ежедневно.

Местами в учреждениях дошкольного образования должны быть обеспечены 100% желающих.

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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В список входит множество показателей, в том числе - доступ к централизованному водоснабжению, отопление и нормы в учреждениях образования.
 
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