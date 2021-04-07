Гражданку Литвы хотят выслать из страны за акцию протеста. Суд отменил решение, но прокуратура против

Источник материала: Tut.by

Гражданку Литвы решили выслать из страны за участие в протесте. Она успешно обжаловала решение, но госорган настаивает на высылке. Детали сообщают в прокуратуре Минска.

Гражданка Литвы участвовала в несанкционированном митинге, ее привлекли к административной ответственности. Это стало основанием постановления о высылке женщины из страны и запрете въезда на шесть месяцев.

Гражданка Литвы обжаловала решение в вышестоящий орган внутренних дел, а потом и в суд. Суд признал ее жалобу обоснованной и отменил постановление о ее высылке из Беларуси.

На это решение суда прокуратура вынесла апелляционный протест и просила отменить его как незаконное. Судебная коллегия по гражданским делам Мингорсуда согласилась с доводами протеста — решение суда первой инстанции отменено.

При новом рассмотрении дела суд в удовлетворении жалобы на неправомерные действия районного УВД и ГУВД Мингорисполкома отказал.

Решение о высылке пока не вступило в законную силу, поскольку гражданка Литвы подала на него жалобу в вышестоящий суд.

Для справки прокуратура Минска приводит такую выдержку. По части 1 статьи 65 закона «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь» иностранца могут выслать из страны «в интересах ее национальной безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод граждан Республики Беларусь и других лиц, а также после освобождения из арестного дома или исправительного учреждения, если он не может быть подвергнут депортации».