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С 10 апреля ПЦР-тест на COVID-19 в аэропорту можно сдать только по записи. И намного дороже
07.04.2021 12:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
С 10 апреля лаборатория в аэропорту проводит ПЦР-тестирование на COVID-19 только по предварительной записи. Такой тест для выезжающих за границу белорусов будет стоить 95 рублей 17 копеек, ранее стоил 39 рублей 80 копеек (если оплачивать на месте, то еще надо было доплатить 15 рублей за услугу по организации проведения тестирования).
С 10 апреля микробиологическая лаборатория в Национальном аэропорту выполняет ПЦР-тестирование на COVID-19 по
Режим работы лаборатории:
Забор биологического материала на ПЦР-исследование проводится с 08.00 до 16.00 (до 15.00 — суббота-воскресенье).
Выдача результатов исследований после 11.00, но не ранее, чем через 2,5 часа от момента забора материала и оформления документов. Срок выдачи результата может быть увеличен при загруженности лаборатории.
Стоимость ПЦР-исследования на 10 апреля составляет:
Ранее стоимость такого теста
С чем связано увеличение цены, уточнить не удалось: по указанным контактам для дополнительных вопросов никто не снимает трубку. Предположительно, увеличение стоимости теста в аэропорту связано с расходными материалами.
Как правило, в других странах в аэропортах ПЦР-тесты стоят дорого. Например, в аэропорту Франкфурта-на-Майне такой тест
Также важно, что выезжающие за границу из Беларуси, могут сделать ПЦР-тесты заранее и не в аэропорту. Это
Помимо ПЦР-тестов в аэропорту делают тесты на антиген SARS-CoV-2 (как и при ПЦР, это мазок), они проводятся с 06.30 до 17.30. Выдача результатов исследований осуществляется в течение 30 минут от момента забора материала и оформления документов. Но срок выдачи результата может быть увеличен при загруженности лаборатории. Некоторые страны при въезде принимают не только ПЦР-тест, но и тест на антиген. Эту информацию нужно уточнять индивидуально.
Стоимость этого исследования по состоянию на 1 апреля:
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С 10 апреля лаборатория в аэропорту проводит ПЦР-тестирование на COVID-19 по предварительной записи. Такой тест для выезжающих за границу белорусов будет стоить 95...
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