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Солигорские школьники обворовали друга. Деньги прогуляли в Минске

07.04.2021 12:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Восьмиклассник из Солигорска отпраздновал свое 16-летие, на день рождения ему подарили 360 рублей. Их украли его друзья и прогуляли деньги в Минске. Об этом сообщает пресс-служба Миноблисполкома.


Фото: Генпрокуратура Беларуси

Вечером 1 апреля в милицию обратилась 37-летняя жительница Солигорска. Из квартиры пропали 360 рублей, которые подарили на день рождения ее сыну.

Следов взлома не было, и вскоре милиционеры нашли подозреваемых. Деньги похитили 15-летние друзья ее сына. Пока родителей не было дома, он пригласил своих приятелей. Они знали, что в квартире есть деньги, поскольку были на дне рождения.

Похитив деньги из кошелька, они на маршрутке уехали в Минск. Вечер и ночь в столице они провели, посещая модные заведения общепита и гуляя по городу. Утром подростки вернулись в Солигорск.

— При разбирательстве подозреваемые признались, что хищение задумали заранее и напросились в гости после дня рождения уже с намерением совершить кражу, — сообщили в милиции.

Действия несовершеннолетних были квалифицированы по ч. 2 ст. 205 (Кража, совершенная группой лиц) УК Беларуси. Наказание предусматривает штраф или исправительные работы, либо ограничение и лишение свободы на срок до четырех лет. К ответственности также привлекут родителей — за пребывание несовершеннолетних в общественном месте после 23.00 без сопровождения.

 
Теги: Минск
 
 
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Похитив деньги из кошелька, они на маршрутке уехали в Минск. Вечер и ночь в столице они провели, посещая модные заведения общепита и гуляя по городу. Утром подростки...
 
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