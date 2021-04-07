|
В Гродно обновляется парк автомобилей скорой помощи
07.04.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Гродно система здравоохранения получила четыре новых автомобиля скорой медицинской помощи. Спецтранспорт, оборудованный по самому современному слову техники, закупили члены областного отделения Белорусской общественной организации ветеранов КГБ "Честь". Основной вклад сделали бывшие сотрудники ведомства, которые сейчас работают в бизнесе. Техника передана на подстанцию скорой помощи № 3 областного центра.
Владимир Мальцев, председатель совета Гродненского областного отделения Белорусской общественной организации ветеранов КГБ "Честь": "Это дань уважения медицинским работникам, которые в это непростое время ежедневно героически противостоят пандемии".
Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома: "Это только начало процесса обновления парка санитарного транспорта. В течение этого года из разных источников планируется передать системе здравоохранения области 30 машин, которые фактически на порядок повысят мобильность системы здравоохранения, ее доступность для граждан".
Сегодня в Гродно работает 36 бригад скорой помощи. В их распоряжении 41 автомобиль.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гродно система здравоохранения получила четыре новых автомобиля скорой медицинской помощи. Спецтранспорт, оборудованный по самому современному слову техники,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)