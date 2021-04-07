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В православном календаре Благовещение Пресвятой Богородицы

07.04.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

По православному календарю сегодня Великий праздник - Благовещение Пресвятой Богородицы. Особое значение этой даты в том, что она разделила Ветхий и Новый Заветы - положила начало Евангелию и христианству. Согласно Священному Писанию, на Благовещение Пресвятой Деве Марии явился Архангел Гавриил и сообщил, что она избрана Богом стать матерью Христа.

Иеромонах Закхей (Дмитрий Вежновец), насельник Ляденского Свято-Благовещенского мужского монастыря: "Благой вестью для нас, насельников этой обители, как и для каждого христианина является то добро, ради которого пришел наш Спаситель Иисус Христос в наш материальный мир. Именно в эти дни Архангел Гавриил сказал Деве Марии: "Радуйся, благодатная! Господь с тобою!" И по-особому в эти дни мы переживаем эту радость".

Во всех православных храмах сегодня совершаются торжественные богослужения. Несмотря на то что праздник Благовещения выпадает на середину Великого поста, верующим разрешается послабление: употребление в пищу блюд из рыбы и растительного масла. 

 
 
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По православному календарю сегодня Великий праздник - Благовещение Пресвятой Богородицы. Особое значение этой даты в том, что она разделила Ветхий и Новый Заветы -...
 
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