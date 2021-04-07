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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В православном календаре Благовещение Пресвятой Богородицы По православному календарю сегодня Великий праздник - Благовещение Пресвятой Богородицы. Особое значение этой даты в том, что она разделила Ветхий и Новый Заветы -...

По православному календарю сегодня Великий праздник - Благовещение Пресвятой Богородицы. Особое значение этой даты в том, что она разделила Ветхий и Новый Заветы - положила начало Евангелию и христианству. Согласно Священному Писанию, на Благовещение Пресвятой Деве Марии явился Архангел Гавриил и сообщил, что она избрана Богом стать матерью Христа.Во всех православных храмах сегодня совершаются торжественные богослужения. Несмотря на то что праздник Благовещения выпадает на середину Великого поста, верующим разрешается послабление: употребление в пищу блюд из рыбы и растительного масла.