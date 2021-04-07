Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Волонтеры высадили сотни саженцев в помощь лесхозам Акция "Неделя леса" продлится в Беларуси по 10 апреля. Среди задач - сохранить качество и плотность лесного фонда, а также развивать новые зеленые оазисы. Так, в...

Акция "Неделя леса" продлится в Беларуси по 10 апреля. Среди задач - сохранить качество и плотность лесного фонда, а также развивать новые зеленые оазисы. Так, в Смолевичском районе специалисты департамента по энергоэфективности высадили сотни саженцев на площади около гектара.В прошлом году волонтерами высажено более 23 млн деревьев. Основными лесообразующими породами традиционно стали сосна, ель и береза.