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Волонтеры высадили сотни саженцев в помощь лесхозам
07.04.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTАкция "Неделя леса" продлится в Беларуси по 10 апреля. Среди задач - сохранить качество и плотность лесного фонда, а также развивать новые зеленые оазисы. Так, в Смолевичском районе специалисты департамента по энергоэфективности высадили сотни саженцев на площади около гектара.
В прошлом году волонтерами высажено более 23 млн деревьев. Основными лесообразующими породами традиционно стали сосна, ель и береза.
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Акция "Неделя леса" продлится в Беларуси по 10 апреля. Среди задач - сохранить качество и плотность лесного фонда, а также развивать новые зеленые оазисы. Так, в...
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