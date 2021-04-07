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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так У западных границ Беларуси проводятся военные учения В белорусских войсках продолжается проверка боеготовности. Проводятся военные маневры. На этот раз на Гожском полигоне. По замыслу учений, незаконное...

В белорусских войсках продолжается проверка боеготовности. Проводятся военные маневры. На этот раз на Гожском полигоне. По замыслу учений, незаконное бандформирование пересекло нашу госграницу. Задача военнослужащих - отбить нападение и пресечь вторжение условного противника на полигонах рядом с литовской границей. Мотострелки, танкисты и артиллеристы смогли отработать элементы оборонительного боя с проведением контратаки.Нынешняя тренировка стала этапом подготовки к совместным белорусско-российским учениям "Запад-2021". Они пройдут осенью.