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У западных границ Беларуси проводятся военные учения
07.04.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ белорусских войсках продолжается проверка боеготовности. Проводятся военные маневры. На этот раз на Гожском полигоне. По замыслу учений, незаконное бандформирование пересекло нашу госграницу. Задача военнослужащих - отбить нападение и пресечь вторжение условного противника на полигонах рядом с литовской границей. Мотострелки, танкисты и артиллеристы смогли отработать элементы оборонительного боя с проведением контратаки.
Нынешняя тренировка стала этапом подготовки к совместным белорусско-российским учениям "Запад-2021". Они пройдут осенью.
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В белорусских войсках продолжается проверка боеготовности. Проводятся военные маневры. На этот раз на Гожском полигоне. По замыслу учений, незаконное...
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