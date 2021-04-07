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В Минске зафиксированы заморозки и снег
07.04.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНадеемся, что успешной работе в полях не помешает непогода, которая вернулась в Беларусь. По крайней мере в Минске зафиксированы заморозки и снег. Погода начала портиться уже сегодня ночью. Минус 2 утром и апрельский снегопад как результат. Синоптики уверяют: такая погода продержится недолго, и к выходным опять потеплеет. Хочется верить, что уже окончательно.
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Надеемся, что успешной работе в полях не помешает непогода, которая вернулась в Беларусь. По крайней мере в Минске зафиксированы заморозки и снег. Погода начала...
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