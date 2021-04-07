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Виктор Лискович провел выездной прием граждан Брестской области
07.04.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПродолжаются выездные приемы граждан. За помощью и решением вопросов в Бресте обращались к председателю Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктору Лисковичу. На приеме присутствовал и актив Молодежного парламента от Брестской области.
Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии Совета республики Национального собрания Беларуси: "Лишний раз убедился, что эта форма очень нужная, оправданна, и ты слышишь на местах те проблемы, которые сегодня волнуют учащихся, волнуют их педагогов. И самое главное - предлагаются пути решения этих проблем. Мы стараемся погрузить в работу членов Молодежного парламента как при Нацсобрании, так и областного, районного. Но самое главное - не просто зовем, а хотим, чтобы молодые люди стали активными собеседниками в поднимаемых вопросах".
Открытый диалогПосле приема в формате открытого диалога состоялось обсуждение актуальных вопросов молодежной политики.
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Продолжаются выездные приемы граждан. За помощью и решением вопросов в Бресте обращались к председателю Постоянной комиссии Совета Республики по образованию,...
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