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Время от заключения договора до начала реализации инвестпроекта сократят вдвое
07.04.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСинхронизация и слаженность действий важны в бизнесе. Время от заключения договора до начала реализации инвестпроекта планируют сократить вдвое. Это накануне в "Панораме"
Правовые бизнес-новацииПодготовлены и правовые преференции для инвесторов. Это и налоговые льготы, и защита капитала. Сейчас проект закона находится в Палате представителей.
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Синхронизация и слаженность действий важны в бизнесе. Время от заключения договора до начала реализации инвестпроекта планируют сократить вдвое. Это накануне в...
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