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Правовые бизнес-новации

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Время от заключения договора до начала реализации инвестпроекта сократят вдвое Синхронизация и слаженность действий важны в бизнесе. Время от заключения договора до начала реализации инвестпроекта планируют сократить вдвое. Это накануне в...

Синхронизация и слаженность действий важны в бизнесе. Время от заключения договора до начала реализации инвестпроекта планируют сократить вдвое. Это накануне в "Панораме". Это важно, чтобы новые инновационные производства быстрее начали выпускать свою продукцию, нужную рынку. Регулятор настроен на активную работу с внутренними и внешними инвесторами. Для них верстают и перспективный региональный план, где и какие предприятия выгоднеее открывать.Подготовлены и правовые преференции для инвесторов. Это и налоговые льготы, и защита капитала. Сейчас проект закона находится в Палате представителей.