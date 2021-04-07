В автомобиле, доме и тайниках у минчанина нашли психотропы и наркотики на миллион долларов

Источник материала: Tut.by

В Минске у 31-летнего мужчины изъяли психотропы и наркотики, стоимость которых может превышать миллион долларов. Об этом сообщает Следственный комитет .



Фото: Следственный комитет

У столичного лесного массива 5 апреля задержали сбытчика запрещенных веществ интернет-магазину. Им оказался 31-летний минчанин.

В его автомобиле, доме и тайниках нашли особо опасные психотропные вещества: не менее 15 килограмм мефедрона, не менее 5 килограмм амфетамина, не менее 13 000 таблеток, содержащих в своем составе MDMA. Также нашли особо опасные наркотические средства: не менее 5 килограмм гашиша, не менее 15 грамм марихуаны, не менее 300 грамм кокаина.

По предварительным данным стоимость изъятого превышает миллион долларов.

Мужчину признали подозреваемым по ч. 3 ст. 328 (Незаконный оборот психотропных веществ и наркотических средств в крупном размере) Уголовного кодекса. Ему грозит лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом или без него.

С участием задержанного проводят следственные действия. Он пояснил, что приехал к лесному массиву, чтобы сделать закладку для продажи запрещенных веществ в Беларуси.

УСК по Минску сообщает и о других задержанных, связанных с этим преступлением. Так, 6 апреля задержали семь человек. Их возраст от 19 до 33 лет, трое уже были судимы по «наркотической» статье 328 УК. Против них возбуждены уголовные дела по различным частям статьи 328 Уголовного кодекса. Расследование уголовного дела продолжается.