|
В бобруйской школе кто-то распылил газ из баллончика - всех детей пришлось эвакуировать
07.04.2021 13:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В бобруйской школе № 31 на Приберезинском бульваре утром 7 апреля кто-то распылил газ из баллончика — всю первую смену детей пришлось эвакуировать.
Оказывается, во время перемены один из учащихся распылил перцовый баллончик.
Во время происшествия никто не пострадал, сообщила TUT.BY завуч школы Оксана Веремейчик.
— Мы вывели около 600 человек на улицу, пока проветривали помещения. Все заняло примерно 10−15 минут.
Сейчас, по словам завуча школы, детям и педагогам ничего не угрожает, занятия проходят в обычном режиме согласно расписанию.
Тем, кто распылил баллончик в школе, займется милиция.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Мы вывели около 600 человек на улицу», - говорят в школе.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)