В бобруйской школе кто-то распылил газ из баллончика - всех детей пришлось эвакуировать

Источник материала: Tut.by

В бобруйской школе № 31 на Приберезинском бульваре утром 7 апреля кто-то распылил газ из баллончика — всю первую смену детей пришлось эвакуировать.



Фото: Сергей Абрамович

Оказывается, во время перемены один из учащихся распылил перцовый баллончик.

Во время происшествия никто не пострадал, сообщила TUT.BY завуч школы Оксана Веремейчик.

— Мы вывели около 600 человек на улицу, пока проветривали помещения. Все заняло примерно 10−15 минут.

Сейчас, по словам завуча школы, детям и педагогам ничего не угрожает, занятия проходят в обычном режиме согласно расписанию.

Тем, кто распылил баллончик в школе, займется милиция.