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«Родители не имеют права вмешиваться в учебный процесс». Кодекс об образовании принят в первом чтении
07.04.2021 13:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Палата представителей в первом чтении утвердила
«Четко оговорено в законодательстве, что родители и законные представители детей не имеют права вмешиваться в учебный процесс. За этими вопросами, информацией они обязаны будут обращаться непосредственно в учреждение образования», — цитирует Министерство образования председателя Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Игоря Марзалюка.
По его словам, будет предписано полное написание учреждений образования с типом и видом. Будут оптимизированы их типы и виды.
«При этом четко на законодательном уровне запрещено использовать различным общественным организациям, фондам, не имеющим никакого отношения к системе образования, такие понятия, как школа, лицей, колледж, институт, университет, академия», — добавил депутат.
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«Родители не имеют права вмешиваться в учебный процесс». Кодекс об образовании принят в первом чтении
«При этом четко на законодательном уровне запрещено использовать различным общественным организациям, фондам, не имеющим никакого отношения к системе...
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