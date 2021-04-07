«Родители не имеют права вмешиваться в учебный процесс». Кодекс об образовании принят в первом чтении

Источник материала: Tut.by

Палата представителей в первом чтении утвердила Кодекс об образовании . Отмечается, что в новом Кодексе будут устранены пробелы, имеющиеся в предыдущей редакции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования.



Игорь Марзалюк. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Четко оговорено в законодательстве, что родители и законные представители детей не имеют права вмешиваться в учебный процесс. За этими вопросами, информацией они обязаны будут обращаться непосредственно в учреждение образования», — цитирует Министерство образования председателя Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Игоря Марзалюка.

По его словам, будет предписано полное написание учреждений образования с типом и видом. Будут оптимизированы их типы и виды.

«При этом четко на законодательном уровне запрещено использовать различным общественным организациям, фондам, не имеющим никакого отношения к системе образования, такие понятия, как школа, лицей, колледж, институт, университет, академия», — добавил депутат.