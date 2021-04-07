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В Минске появится еще один инклюзивный пляж - теперь на Цнянке

07.04.2021 13:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пляж № 2 на Цнянском водохранилище в этом году планируют сделать инклюзивным. Здесь проложат деревянные дорожки и сделают остальную территорию доступной для людей с инвалидностью. Подробности сообщает агентство «Минск-Новости».


Инклюзивный пляж № 9. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Заместитель директора УП «Минское лесопарковое хозяйство» Александр Проминский рассказал, что в этом году на пляже № 2 построят дорожки для колясочников, поставят специальные кабинки для переодевания, установят мебель с навесами, появится и биотуалет для людей с инвалидностью.

Первый такой пляж уже построили в прошлом году, это пляж № 9 на Заславском водохранилище. Проект создали на спонсорские деньги благодаря Social Weekend и вложениям бизнесменов, на все потратили порядка 7 тысяч рублей.

Идея создания такого пляжа принадлежит инструктору по активной реабилитации ОО «РАИК» Денису Василевичу. Председатель ОО «РАИК» Евгений Шевко также занимался реализацией этой идеи, он подробно рассказывал нам, каким получился первый инклюзивный пляж. В этом году его планируют дооснастить и добавить мебель.

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Теги: Минск
 
 
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Пляж № 2 на Цнянском водохранилище в этом году планируют сделать инклюзивным. Здесь проложат деревянные дорожки и сделают остальную территорию доступной для...
 
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