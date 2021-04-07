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Стал известен график отключения горячей воды в Гомеле. Ищите свои районы
07.04.2021 13:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«Гомельэнерго» определилось с графиком отключения горячей воды в Гомеле — того самого, что происходит каждый год в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. Его
Итак, горячей воды не будет в:
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«Гомельэнерго» определилось с графиком отключения горячей воды в Гомеле - того самого, что происходит каждый год в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду.
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