Стал известен график отключения горячей воды в Гомеле. Ищите свои районы

Источник материала: Tut.by

«Гомельэнерго» определилось с графиком отключения горячей воды в Гомеле — того самого, что происходит каждый год в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. Его опубликовала «Гомельская правда».



Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Итак, горячей воды не будет в:

Советском районе — с 19 по 31 мая;

Новобелицком районе — с 9 по 21 июня;

Центральном РТС — c 16 по 28 июня;

Сельмашевском РТС — с 7 по 19 июля;

Северном РТС (Железнодорожный район и часть Центрального) — с 21 июля по 2 августа.