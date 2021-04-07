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Стал известен график отключения горячей воды в Гомеле. Ищите свои районы

07.04.2021 13:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Гомельэнерго» определилось с графиком отключения горячей воды в Гомеле — того самого, что происходит каждый год в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. Его опубликовала «Гомельская правда».


Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Итак, горячей воды не будет в:

  • Советском районе — с 19 по 31 мая;
  • Новобелицком районе — с 9 по 21 июня;
  • Центральном РТС — c 16 по 28 июня;
  • Сельмашевском РТС — с 7 по 19 июля;
  • Северном РТС (Железнодорожный район и часть Центрального) — с 21 июля по 2 августа.
 
Теги: Гомель
 
 
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«Гомельэнерго» определилось с графиком отключения горячей воды в Гомеле - того самого, что происходит каждый год в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду.
 
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