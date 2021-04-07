Брестчанин на здании написал цитату из молитвы. Ему дали месяц ареста

Источник материала: Tut.by

В Бресте суд 7 апреля вынес приговор 32-летнему Андрею Левонюку за цитату из молитвы «Но избави нас от лукавого» на фасаде жилого дома. Судья согласилась с доводами стороны обвинения, приговор — месяц ареста. Об этом сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна».



Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

13 февраля этого года на фасаде дома по улице Вишнева в Бресте появилась надпись краской красного цвета «Но избави нас от лукавого». Человека, сделавшего эту надпись, задержали. Им оказался 32-летний житель Бреста Андрей Левонюк.

26 февраля его осудили на «сутки» по ст. 23.34 КоАП, посчитав надпись пикетированием. Вскоре решение было отменено в связи с возбуждением уголовного дела по ст. 341 (Осквернение сооружений и порча имущества) УК Беларуси. Следствие и прокуратура посчитали, что надпись была сделана «в целях демонстрации недовольства результатами выборов президента Республики Беларусь», а надпись является «циничной» и повлекла «ухудшение эстетического восприятия здания».

ЖЭС оценил ущерб в 51 рубль 99 копеек. Обвиняемый возместил его еще в ходе предварительного расследования.

В суде обвиняемый Андрей Левонюк согласился с тем, что надпись оставил именно он. Но он отметил, что не согласен с понятием «повреждение имущества», потому что имущество неоднократно «повреждалось» до него — уже были надписи и другие изображения. По словам мужчины, в связи с этим ЖКХ все же пришлось перекрасить здание. Мужчина выразил удивление по поводу того, насколько циничной может быть строка из молитвы.

Судья приговорил брестчанина к месяцу ареста. Такое наказание и запрашивал прокурор.