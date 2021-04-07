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«Апрель забыл, что он весна?» 7 апреля по всей стране выпал снег - и вот что об этом говорят синоптики

07.04.2021 14:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По всей Беларуси сегодня, 7 апреля, выпал снег. Где-то — мелкий и тающий на подлете к земле, как в Бресте. Где-то он лежит уже полдня, но все же медленно тает — как в Могилеве. Белорусы в соцсетях делятся фото апрельского снега с подписями вроде: «Апрель забыл, что он весна?». А вот что говорят об апрельском снегопаде синоптики.


Снегопады прошли по всей Беларуси. Интенсивность их была разной, но итог будет один: снег полежит максимум пару часов и растает.

Таким был снегопад в Минске.





А столько снега выпало в Вилейке.


Фото: Юлия Лахвич, mlyn.by

А вот деревня Высокое в Оршанском районе Витебской области.

Орша и вовсе выглядит так, будто собирается отмечать Новый год.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Светлана Близнякова (@svetabliz)

В Барани снега чуть меньше, но все равно кажется, будто фото сделаны в январе.

В Витебске, самом северном областном центре страны, снег уже растаял. А в Могилеве до сих пор лежит. Причем утро 7 апреля больше напоминало январское. За ночь, по данным Могилевоблгидромета, в Могилеве выпало 5 мм осадков.


Фото прислали читатели TUT.BY

Вот еще фото апрельского снегопада, которые прислали читатели.



Фото прислали читатели TUT.BY

По словам синоптиков, снег в апреле — это нормально. В этот раз нам его принес циклон с центром над Украиной — и в ближайшие дни снегопады могут продолжиться. В Могилеве, например, по прогнозу потеплеет лишь в субботу, а до пятницы возможен снег и по утрам — даже гололедица.

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Снегопады возможны до пятницы - только в субботу начнется потепление.
 
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