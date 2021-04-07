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За полцены. Маляр продал всю бытовую технику из квартиры, в которой работал

07.04.2021 14:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минчанин продал всю бытовую технику из квартиры, в которой делал ремонт. Вырученные деньги парень проиграл, сообщает столичная милиция.

48-летний минчанин обратился с заявлением в милицию. Из квартиры пропали два телевизора, духовой шкаф, микроволновая печь, холодильник, стиральная машина, вытяжка, пылесос и варочная панель — всего на 11 тысяч рублей.

Заявитель пояснил, что в его квартире работал 29-летний маляр. Договорившись о сотрудничестве, потерпевший передал ему ключи от жилья, а сам уехал. Рабочий не выходя из квартиры распродал бытовую технику — по объявлениям в интернете за полцены. Вырученные деньги проиграл в игорном заведении.

Сейчас часть похищенной техники изъята. Известно, что задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за похожие преступления.

 
 
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48-летний минчанин обратился с заявлением в милицию. Из квартиры пропали два телевизора, духовой шкаф, микроволновая печь, холодильник, стиральная машина, вытяжка,...
 
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