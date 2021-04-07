«Был выбор: жалеть себя или бороться за себя». Осудили девушку, которая заявила о пытках на Окрестина

Источник материала: Tut.by

Суд в Минске 7 апреля вынес приговор по делу Александры Потрясаевой, которая в августе 2020 года заявила о пытках в изоляторе на Окрестина. Девушку обвиняли в участии в массовых беспорядках 10 августа. В конце судебного следствия прокурор изменил обвинение — на активное участие в действиях, которые грубо нарушают общественный порядок. В итоге Александре дали 3 года «домашней химии». В последнем слове она поблагодарила тех, кто поддерживал ее: «В стенах СИЗО людям удалось сблизиться по-особенному, хотя, казалось бы, куда ближе». После оглашения приговора обвиняемая вышла на свободу.



Александра Потрясаева. Фото: BELAPAN

Александра Потрясаева родилась в Вилейском районе, в 6 лет она стала круглой сиротой, воспитывалась в интернате и приемных семьях. Училась в колледже в Минске, но, как указано в материалах дела, была отчислена. Работала рекламным агентом, коллеги и руководство характеризуют ее положительно.

Изначально в суде была озвучена версия следствия, что Александра в ночь с 10 на 11 августа и в последующие дни приняла активное участие в массовых беспорядках, обвинение предъявлено по ч. 2 ст. 293 УК (от 3 до 8 лет лишения свободы), пишет правозащитный сайт spring96.org . 11 августа девушка была задержана и доставлена в изолятор на Окрестина, где пробыла трое суток. Там, по словам Александры, она пережила пытки: избиения, унижения, оскорбления, угрозы изнасилования. Девушка рассказывала журналистам «Радио Свобода», что на Окрестина ее заставляли раздеваться, вставать на растяжку и при этом без остановки били, причем избивала ее женщина.

Правозащитники, что после Окрестина у Александры были сильно травмированы связки (впоследствии был наложен гипс). Подруга убедила девушку обратиться к врачу и попытаться подать заявление в Следственный комитет, однако о возбуждении уголовного дела до сих пор ничего не известно.

По уголовному делу Потрясаеву задержали в октябре 2020 года, с того времени она находилась в СИЗО, в суд ее доставляли в наручниках и под конвоем.

В суде Александра Потрясаева свою вину не признала, пояснила, что информацию о происходящем после выборов узнавала в телеграм-каналах. 10 августа прочитала, что людям нужна медицинская помощь и после работы отправилась в район универсама «Рига», взяв с собой базовые медикаменты. На месте увидела примерно 50 человек, которые возводили баррикады, но не видела поджогов, погромов и чтобы люди бросали камни или палки.

Александра настаивала, что не выкрикивала лозунгов. По ее словам, оказывала пострадавшим первую помощь: обрабатывала раны, давала обезболивающие. Утверждает, что сотрудников милиции не видела и не слышала, чтобы они требовали разойтись, все время находилась на месте оказания помощи.

Гособвинитель, а позже и судья обратили внимание, что в руках у обвиняемой была металлическая палка и белый мешок, это зафиксировано на видео. Александра пояснила, что подняла палку и выбросила в кучу с мусором, никаких действий ни с мешком, ни с палкой не осуществляла. В суде изучили видео, на нем видно, как Потрясаева несет белый мешок мимо мусорных баков и оставляет его в куче, после общается с мужчиной, в руке у которого, предположительно, бутылка. Обвиняемая заявила, что видео нарезано и смонтировано из разных фрагментов.

В материалах дела имеется заключение судебно-психологической экспертизы, где указано, что Потрясаева страдает расстройством личности, могла не в полной мере принимать решения и отдавать отчет своим действиям.

В ходе судебного процесса гособвинитель отказался от обвинения по ст. 293 УК, попросил признать виновной Александру по ч. 1 ст. 342 УК (Активное участие в действиях, которые грубо нарушают общественный порядок) и приговорить к 3 годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа, а меру пресечения изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Судья Ольга Малашенко поддержала прокурора — Александра получила 3 года «домашней химии», после оглашения приговора девушку освободили. Почти полгода она провела в СИЗО, этот срок будет зачтен при отбытии наказания из расчета один день в изоляторе равен двум дням «домашней химии».



Акция поддержки в Минске. Фото: TUT.BY

В последнем слове Александра поблагодарила тех, кто поддерживал ее последние месяцы:

— Сейчас всем, как никогда, понятно, что горе сближает людей. В стенах СИЗО людям удалось сблизиться по-особенному, хотя, казалось бы, куда ближе. Мне казалось, что вокруг меня люди, которые готовы прийти на помощь и помочь тогда, когда это особенно необходимо. И это все, несмотря на сложность ситуации, помогло мне преодолеть испытания. Эти люди придавали мне веру и надежду, именно они верят в меня и сейчас. Мне удалось найти настоящих друзей. Совсем чужие люди стали опорой и поддержкой, ближе семьи. Хочу сказать слова благодарности тем, кто меня любит и ждет. Вы дали мне понять, что одиночество — это не про меня. Вы разделили со мной все тяжести и показали мне, что я сильный человек. Я делю с вами каждую минуту, каждый день, проведенный в стенах СИЗО. Скажу честно, передо мной был выбор: жалеть себя или вытереть слезы и бороться за себя и тех, кто был со мной все это время. Я знаю, что меня любят и ждут, а я люблю вас, — сказала Александра.



Александра Потрясаева на свободе. Фото: "Белсат"

Правозащитники признали Потрясаеву политзаключеннной.