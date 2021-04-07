Экс-претенденту в президенты Владимиру Непомнящих вынесли приговор за оскорбление прокурора

Источник материала: Tut.by

В Гомеле 7 апреля вынесли приговор по уголовному делу активиста и политика, бывшего претендента в президенты в кампанию-2020 Владимира Непомнящих. Суд над ним идет с 29 марта, он был закрытым и проходил в СИЗО — соответственно, узнать о том, что там было озвучено, невозможно.



Фото: «Весна»

Владимира Непомнящих обвиняют в угрозе насилием в отношении должностного лица и его оскорблении как представителя власти (ст. 366 и 369 УК) Речь идет о помощнице прокурора Алесе Журавлевой. Ее Непомнящих, по версии следствия, оскорбил прямо в зале суда. После объявления приговора Георгию Василенко за поднятый на флагшток БЧБ-флаг , по делу которого Журавская поддерживала гособвинение, Непомнящих якобы сказал: «Организованная преступная группировка».

Непомнящих вину не признает, говорит его адвокат.

— Сам Владимир Михайлович говорит, что не помнит того момента и не помнит, чтобы высказывал угрозу. Единственное, что он сказал, общие фразы типа «Организованная преступная группировка» или «Вы за все ответите» — и то не адресно в сторону прокурора, — рассказывал ранее «Радыё Свабода» адвокат Непомнящих.

«Установлено, что обвиняемый в ноябре 2020 года в зале заседания суда Центрального района Гомеля публично оскорбил государственного обвинителя по другому уголовному делу и высказал в его адрес угрозу применить насилие из мести за выполнение им своих служебных обязанностей», — сообщает о деле Генпрокуратура.

Суд признал активиста виновным и приговорил его по совокупности преступлений к двум годам и шести месяцам колонии общего режима, рассказал TUT.BY его адвокат Сергей Краснов.

Непомнящих также должен выплатить Журавлевой 1000 рублей компенсации морального вреда.