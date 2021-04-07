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Экс-претенденту в президенты Владимиру Непомнящих вынесли приговор за оскорбление прокурора
07.04.2021 15:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомеле 7 апреля вынесли приговор по уголовному делу активиста и политика, бывшего претендента в президенты в кампанию-2020 Владимира Непомнящих. Суд над ним идет с 29 марта, он был закрытым и проходил в СИЗО — соответственно, узнать о том, что там было озвучено, невозможно.
Владимира Непомнящих обвиняют в угрозе насилием в отношении должностного лица и его оскорблении как представителя власти (ст. 366 и 369 УК) Речь идет о помощнице прокурора Алесе Журавлевой. Ее Непомнящих, по версии следствия, оскорбил прямо в зале суда. После объявления
Непомнящих вину не признает, говорит его адвокат.
— Сам Владимир Михайлович говорит, что не помнит того момента и не помнит, чтобы высказывал угрозу. Единственное, что он сказал, общие фразы типа «Организованная преступная группировка» или «Вы за все ответите» — и то не адресно в сторону прокурора, — рассказывал ранее «Радыё Свабода» адвокат Непомнящих.
«Установлено, что обвиняемый в ноябре 2020 года в зале заседания суда Центрального района Гомеля публично оскорбил государственного обвинителя по другому уголовному делу и высказал в его адрес угрозу применить насилие из мести за выполнение им своих служебных обязанностей», —
Суд признал активиста виновным и приговорил его по совокупности преступлений к двум годам и шести месяцам колонии общего режима, рассказал TUT.BY его адвокат Сергей Краснов.
Непомнящих также должен выплатить Журавлевой 1000 рублей компенсации морального вреда.
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Суд над ним идет с 29 марта, он был закрытым и проходил в СИЗО - соответственно, узнать о том, что там было озвучено, невозможно.
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