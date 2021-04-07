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Виктор Бабарико сорвал аплодисменты в суде своим выступлением
07.04.2021 15:39 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Вчера, 6 апреля, продолжилось рассмотрение судом «дела Белгазпромбанка». На заседании выступил экс-глава банка Виктор Бабарико, после чего последовали аплодисменты.
Запись выступления незарегистрированного кандидата в президенты Беларуси
В самом начале допроса Бабарико отказался отвечать на вопросы и решил изложить свою версию происходящего в свободной форме.
Политик называет дело против него и еще семерых топ-менеджеров банка «политически сфабрикованным» и утверждает, что считает всех невиновными.
«Я понимаю, что СИЗО КГБ способствует просветлению памяти и формированию правильных оценок, но все-таки никогда не думал, что времена 1930-х годов можно увидеть здесь», - сказал Виктор Бабарико.
Как отметили в его штабе, во время выступления все присутствующие в зале внимательно слушали, даже охранники «проснулись», а по окончанию раздались аплодисменты, чему даже судьи не препятствовали.
Голос Бабарико не слышали уже 10 месяце, а «6 апреля он выступил в свободном формате на судебном процессе и изложил свою версию происходящего», - информирует команда политика.
От дальнейшей дачи показаний Виктор Бабарико отказался.
Напомним, рассмотрение уголовного дела в отношении топ-менеджеров Белгазпромбанка
Экс-глава банка и бывший претендент на пост президента Виктор Бабарико на судебном заседании
Вчера, 6 апреля, в эфире телеканала ОНТ
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Вчера, 6 апреля, продолжилось рассмотрение судом «дела Белгазпромбанка». На заседании выступил экс-глава банка Виктор Бабарико, после чего последовали...
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