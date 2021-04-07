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Виктор Бабарико сорвал аплодисменты в суде своим выступлением

07.04.2021 15:39 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Вчера, 6 апреля, продолжилось рассмотрение судом «дела Белгазпромбанка». На заседании выступил экс-глава банка Виктор Бабарико, после чего последовали аплодисменты.

Запись выступления незарегистрированного кандидата в президенты Беларуси опубликована на его YouTube-канале.

В самом начале допроса Бабарико отказался отвечать на вопросы и решил изложить свою версию происходящего в свободной форме.

Политик называет дело против него и еще семерых топ-менеджеров банка «политически сфабрикованным» и утверждает, что считает всех невиновными.

«Я понимаю, что СИЗО КГБ способствует просветлению памяти и формированию правильных оценок, но все-таки никогда не думал, что времена 1930-х годов можно увидеть здесь», - сказал Виктор Бабарико.

Как отметили в его штабе, во время выступления все присутствующие в зале внимательно слушали, даже охранники «проснулись», а по окончанию раздались аплодисменты, чему даже судьи не препятствовали.

Голос Бабарико не слышали уже 10 месяце, а «6 апреля он выступил в свободном формате на судебном процессе и изложил свою версию происходящего», - информирует команда политика.

От дальнейшей дачи показаний Виктор Бабарико отказался.

Напомним, рассмотрение уголовного дела в отношении топ-менеджеров Белгазпромбанка началось 17 февраля. Экс-банкира обвиняют в создании и руководстве преступной группы, в которую входили его заместители. По данным следствия, топ-менеджеры Белгазпромбанка, действуя в интересах ряда коммерческих структур, в период с 2004 по 2020 год незаконно получали от представителей этих организаций незаконные денежные вознаграждения.

Экс-глава банка и бывший претендент на пост президента Виктор Бабарико на судебном заседании заявил, что не признает свою вину. 23 марта политик заявил отвод составу суда.

Вчера, 6 апреля, в эфире телеканала ОНТ сказали, что Виктор Бабарико и его заместитель Дмитрий Кузьмич якобы получили взятку в размере более 1 683 000 долларов от компании «Активлизинг». Бабарико свою вину не признал.

 
 
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Вчера, 6 апреля, продолжилось рассмотрение судом «дела Белгазпромбанка». На заседании выступил экс-глава банка Виктор Бабарико, после чего последовали...
 
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