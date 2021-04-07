Пожизненное. Суд вынес приговор мужчине за жестокое убийство женщины на хуторе в Лидском районе

Источник материала: Tut.by

Суд вынес приговор 37-летнему жителю Лидского района. Он заставлял своего друга душить женщину, но в итоге убил ее сам, а тело убитой расчленил и попытался от него избавиться. О вердикте рассказали в пресс-службе суда.



Фото: Олег Киндар, TUT.BY

Обвиняемого признали виновным в убийстве, угрозе убийством и особо злостном хулиганстве. Ему назначено наказание в виде пожизненного заключения с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях особого режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.

Напомним, 25 декабря 2019 года он вместе с 49-летним приятелем позвал к себе в гости 42-летнюю жительницу соседней деревни. В доме обвиняемого на хуторе компания распивала спиртное. В какой-то момент начался конфликт.

«Обвиняемый взял в руки металлический совок и нанес женщине удар по голове. Под угрозой убийства он заставлял друга задушить 42-летнюю женщину проводом, чтобы сделать того соучастником своих деяний, но в результате сделал это самостоятельно», — рассказывали в СК об обстоятельствах убийства.

Потом мужчина расчленил тело женщины, некоторые части сжег в самодельной печи, а туловище выбросил в мелиоративный канал, где его потом и нашли.

Ранее мужчина уже не раз был судим: в частности, в 2003 году именно он захватил заложника и угнал автобус в Копыльском районе. Тогда переговоры с ним вел лично министр внутренних дел, а заложника (кассира) в автобусе заменил собой прокурор района.