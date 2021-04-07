«Такого человечищу еще поискать». История провинциального ксендза, который бежал от «уголовки» за протесты

Источник материала: Tut.by

Во время августовских протестов в Барановичах произошло три наезда на милиционеров. Один водитель уже осужден — ему назначили 4 года «химии». Двое скрылись. «Один из беглецов — теперь уже бывший ксендз из Ляховичей», — рассказали в марте по государственному телевидению, добавив, что после случившегося «в приходе стараются забыть о таком католике». Ляховичских католиков, которые лично знают «беглеца», — 29-летнего ксендза Дмитрия Приступу, — такие заявления возмутили. Во-первых, Дмитрий — не бывший священнослужитель, а действующий. Во-вторых, говорят люди, вина молодого ксендза еще не доказана. В-третьих, никто из прихожан его не старается забыть — наоборот, помнят и ждут возвращения.



Костел Сердца Иисуса в Ляховичах. Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Вечером буднего дня ксендз Павел Мазан встречает прихожан у входа в ляховичский костел Святого Иосифа. Храм в неоготическом стиле построили в 1910 году на пожертвования шляхтича Иосифа Рейтана. В советское время здание переоборудовали под госпиталь. Верующим костел вернули только в 2019 году.

— Здравствуйте, — приветствует отец Павел прихожанку у входа — и жестом приглашает в храм, где с минуты на минуту начнется вечерняя имша.

Павел приехал в Ляховичи в 2019 году. До этого служил в Гомеле. Примерно в это же время в райцентр приехал ксендз Дмитрий Приступа. Пасторы друг друга знали, хоть и служили в разных приходах. Дмитрий проводил имши в костеле Сердца Иисуса, который построили в центре Ляховичей в 90-х годах, Павел — в костеле Святого Иосифа. О коллеге Павел отзывается тепло.

— Я с людьми из его прихода общался. О нем — только позитив. Он и как человек, и как священнослужитель очень хороший. Люди к нему тянулись. Он с ними занимался. Для них было очень важно, что он русско- и белорусскоязычный — с ним было очень легко. Многие очень переживали, когда он уехал.



Костел Святого Иосифа. Фото: Виталий Герасименя, katolik.life

По словам Павла, официальной информации по поводу обвинений, выдвинутых в отношении Дмитрия, у прихожан нет. Люди передают из уст в уста лишь слухи, сходясь во мнении, что «если все-таки что-то и было, то это какое-то недоразумение».

— Мы знаем только, что он в розыске. Кто-то видел ролик про Диму [который показали по телевизору], где говорят о том, что люди стараются его забыть, — рассказал обо всем тем, кто телевизор не смотрит. Это абсолютная неправда. Люди все в шоке от того, что там сказали, — сказал TUT.BY отец Павел, попрощался и ушел в храм на имшу.

«Дима хотел связать свою жизнь с серцанами»

Дмитрий мечтал стать ксендзом с юных лет, рассказывает TUT.BY его мама Светлана Михайловна Приступа. Вырос парень в обычной семье в Барановичах. Мама до замужества была православной, отец — католик. После венчания в католическом храме семья стала многоконфессиональной. Споров на религиозной почве у родственников не возникало. Как говаривала православная бабушка Дмитрия: «Бог один».

— Дима ходил с нами в костел, — вспоминает Светлана Михайловна. — С шести лет у него начались уроки религии. И так до выпускного класса. Занятия проходили раз в неделю по 45 минут. Дима всегда ходил с удовольствием. А так был обыкновенным хлопцем — со своими футболами, плаваньем, баскетболами.



Дмитрий Приступа. Фото из соцсетей

Когда Дмитрий заканчивал школу, он сообщил родителям, что решил посвятить себя служению Богу.

— Когда он учился в выпускном классе школы, сказал, что не будет сдавать тесты — едет учиться в семинарию. И уехал в Польшу. Почему в Польшу? Хотел связать свою жизнь с серцанами — монашеским орденом. Ближайшая такая семинария есть в Польше. Поэтому и поехал, — объяснила Светлана Михайловна.

Обучение заняло в общей сложности восемь лет. После семинарии Дмитрий решил вернуться на родину. Первое время был диаконом в Поставах Витебской области. Затем его отправили служить ксендзом в ляховичский приход.

В костеле Сердца Иисуса Дмитрий прослужил год и три месяца. Также ездил к своей пастве в храм Святого Юрия в деревне Своятичи, что в 10 километрах от райцентра. Службы Дмитрий вел на белорусском языке.

— Некоторым людям тяжело, если служба идет на польском языке. Я сама белоруска — и иду на службу на белорусском языке потому, что лучше понимаю, — говорит мама Дмитрия.



Дмитрий Приступа. Фото из соцсетей

Вынужденный отъезд сына из страны после событий августа стал для матери неожиданностью. О переезде и его причинах она узнала, когда Дмитрий был уже за границей. До этого сын ей ничего не рассказывал. Женщина подчеркивает, что всех обстоятельств произошедшего не знает, телевизор не смотрит — но ссылку на запись эфира, в котором упоминался Дмитрий, ей скинули. Светлана Михайловна ролик посмотрела — и категорически не может принять то, что ее сын мог умышленно на кого-то наехать.

— С этим нужно разбираться.

Сам Дмитрий сейчас находится в Польше. Служит в костеле и работает учителем в школе — преподает детям религию. С мамой поддерживает связь по интернету.

— Справляется. Тут у него работы было больше: всякие стройки, перестройки, реставрации какие-то затевал, — и он с радостью за нее брался, хотел поддержать, привести в порядок, чтобы красиво было.





«Такого ксендза еще поискать надо»

В будние вечерняя служба в костеле Сердца Иисуса заканчивается около 19.30. Двери храма открываются, люди небольшими компаниями выходят во двор, рассаживаются по припаркованным у забора машинам, разъезжаются по домам.

У входа задерживаются несколько женщин. Каждая готова часами говорить о ксендзе Дмитрии.

— Мы его очень любим, — говорит прихожанка Елена.

— И любим, и ждем, — вторит ей знакомая.

— Он каждый четверг нас собирал в костеле, науку преподавал, Божье Слово читал.

— Он каждый день, не только в четверг нам науку преподавал, — поправляет соседка.

— Но учил еще каждый четверг отдельно, — уточняет Елена.

— А сколько здесь людей было… Весь костел ходил… Столько людей было!

— Мы его очень любим. Очень скучаем по нему. Он наш сын, — повторяет Елена.

— Он ко всем нашел подход. И молодежь его у нас очень полюбила. К нему и взрослые, и дети ходили. При нем намного больше людей стало ходить.

— А его не стало и детей нема.

Прихожане наперебой перечисляют достоинства молодого ксендза: занимался приходским хором, детей к первому причастию готовил, с молодежью проводил мероприятия, взрослых успокаивал в нужный момент.

Услышав поток хвалебных эпитетов, остановилась еще одна прихожанка:

— Это же вы про Диму говорите? Очень скучаем.

Не забыли о Дмитрии и прихожане в деревне Своятичи. Сюда он приезжал из Ляховичей как минимум раз в неделю.

— Дмитрий был просто супер, — делится своими впечатлениями прихожанка Данута. — Такого ксендза и человечищу еще поискать надо. Все от него в восторге: от стара до млада. Большую работу он у нас тут сделал, помог нам с капличкой на кладбище, начал реставрационные работы, в костеле много чего сделал и планы были грандиозные. А с детьми он как занимался! Учебу проводил, брал их в Ляховичи на мероприятия. Он детей отвозил, привозил. В Несвиж с ними ездил. С нами, взрослыми, учебу проводил.



Фото из соцсетей

«Он уехал „голый“»

Что произошло 11 августа, никто из прихожан точно не знает. События того вечера и обстоятельства того, как с ними мог быть связан Дмитрий, нигде подробно не освещались.

По известной TUT.BY от близких ксендза версии, в тот день Дмитрий был в Барановичах со знакомой. Протестов возле них не было. Во время прогулки они увидели, как из переулка выехал автобус. Транспорт остановился неподалеку, из него выбежали силовики. Молодые люди испугались, что их задержат, и убежали в машину к девушке. Ксендз сел за руль и они поехали на соседнюю улицу, чтобы там отсидеться. К ним подбежали люди в черном с дубинками, жестами приказали остановиться. Дмитрий приостановился, услышал звуки ударов по машине, испугался, нажал на педаль газа и выкрутил руль, чтобы отъехать. Автомобиль поехал в сторону и, как пишут в сводках, «совершил наезд».

Неделю после случившегося ксендз пробыл в Ляховичах, а потом решил уехать. Отъезд был спонтанным и спешным.

— Он уехал «голый». Он все свои вещи оставил здесь. Ему пришлось взять ноги в руки — и уезжать. Успел пересечь границу — и его объявили в розыск, — рассказала TUT.BY жительница Ляховичей Ирина, добавив, что прихожан уже опрашивали по этому уголовному делу. — Следователь задавал разные вопросы. Мне он сказал, что Дмитрий наехал на милиционера и сломал ему ногу. А кому-то говорили, что просто задел его зеркалом.

У следователей — свой взгляд на те события. Как указано в постановлении об объявлении в розыск обвиняемого, 11 августа около 21.30 на улице Царюка Дмитрий за рулем BMW «из мести за выполнение служебной деятельности» умышленно совершил наезд на военнослужащего войсковой части 7404 — и тем самым допустил насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел, который находился на службе в форменном обмундировании. В результате пострадавший получил «телесные повреждения в виде ушиба нижней трети правого бедра, а также физическую боль». Обвинение Дмитрию предъявили по статье 364 — насилие в отношении сотрудника ОВД. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

TUT.BY связался с Дмитрием Приступой, но он пока не хочет говорить о том, что происходит: мол, в Беларуси у него остались друзья, родственники и прихожане — и они не в безопасности.

TUT.BY также обратился за комментарием по поводу этого уголовного дела в СК. Как только получим ответ от управления по Брестской области, мы его опубликуем.