Шестеро задержанных 25 марта в Бобруйске отменили голодовку, их отправили в карцер

Источник материала: Tut.by

В изоляторе Бобруйска находятся шесть задержанных 25 марта горожан. Они объявляли голодовку, после отменили — и сейчас находятся карцере, сообщает «Еврорадио» со ссылкой на правозащитницу из Бобруйска Галину Смирнову.



Фото: TUT.BY

Напомним, Иван Манько и Владимир Михолап получили по 30 суток ареста, Сергей Беляев и Александр Парахневич — по 20 суток. Причем Беляев имеет инвалидность из-за болезни Паркинсона. Павла Кабанчука осудили на 15 суток ареста за наклейку «Погоня» на автомобиле, Сергея Мордушкова — на столько же за вывешенный на балконе бело-красно-белый флаг.

Вначале голодать стали Иван Манько и Павел Кабанчук. 1 апреля родным стало известно, что к ним присоединились и остальные. Родственникам в изоляторе сообщили, что осужденные в голодовке, и попросили забрать передачи, принесенные ранее.

«Мы подозреваем, что в изоляторе был какой-то инцидент, который спровоцировал голодовку, и теперь они чего-то добиваются, — рассказывала „Свободе“ бобруйская правозащитница Галина Смирнова. — Ее причину голодающие указали в заявлении начальнику изолятора. Если бы такого заявления не было, то нам бы не сказали о голодовке».

По словам Смирновой, сейчас все шестеро находятся в карцере якобы за то, что отказались делать уборку в помещении. Сотрудники ИВС рассказали родным, что бобруйчане также прекратили голодовку — позавчера для них принимали передачи.

«Дежурный говорит, что едят, но пока мало, так как они голодали долго, почти с начала задержания. Рекомендовали не приносить мясное, а сушки, печенье, сухари приняли», — сказала Галина Смирнова.