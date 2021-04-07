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Шестеро задержанных 25 марта в Бобруйске отменили голодовку, их отправили в карцер
07.04.2021 17:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В изоляторе Бобруйска находятся шесть задержанных 25 марта горожан. Они объявляли голодовку, после отменили — и сейчас находятся карцере,
Напомним, Иван Манько и Владимир Михолап получили по 30 суток ареста, Сергей Беляев и Александр Парахневич — по 20 суток. Причем Беляев имеет инвалидность из-за болезни Паркинсона. Павла Кабанчука осудили на 15 суток ареста за наклейку «Погоня» на автомобиле, Сергея Мордушкова — на столько же за вывешенный на балконе бело-красно-белый флаг.
Вначале
«Мы подозреваем, что в изоляторе был какой-то инцидент, который спровоцировал голодовку, и теперь они чего-то добиваются, —
По словам Смирновой, сейчас все шестеро находятся в карцере якобы за то, что отказались делать уборку в помещении. Сотрудники ИВС рассказали родным, что бобруйчане также прекратили голодовку — позавчера для них принимали передачи.
«Дежурный говорит, что едят, но пока мало, так как они голодали долго, почти с начала задержания. Рекомендовали не приносить мясное, а сушки, печенье, сухари приняли», — сказала Галина Смирнова.
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Дежурный сказал родным заключенных, будто они отказались делать уборку в камере.
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