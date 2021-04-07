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За участие в беспорядках в Могилеве будут судить сразу семерых политзаключенных, в том числе Северинца

07.04.2021 17:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве будут рассматривать дело о массовых беспорядках в отношении сразу семерых политзаключенных, сообщает «Наша Ніва». На скамье подсудимых будут Павел Северинец, Евгений Афнагель, Андрей Войнич, Павел Юхневич, Максим Винярский, Дмитрий Козлов и Ирина Счастная. Дата заседания пока не известна.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Павла Северинца арестовали задолго до выборов — 7 июня. В то воскресенье проходили предвыборные пикеты на Комаровке. После них политика и задержали возле его дома. Сперва ему присудили 15 суток ареста, затем — еще, еще и еще… В общей сложности Северинец получил 90 суток ареста. Предполагалось, что 21 августа 2020-го политик все-таки выйдет на свободу, но 20 августа ему предъявили обвинение по уголовной статье о массовых беспорядках и оставили под стражей.

Активисты «Европейской Беларуси» Евгений Афнагель, Павел Юхневич и Андрей Войнич были задержаны 26 сентября, Максим Винярский — 26 января. Они также стали фигурантами уголовного дела о массовых беспорядках. Евгений Афнагель участвовал в создании одной из наиболее активных и известных в 90-х годах организации «Малады Фронт». Позже он вместе с Павлом Юхневичем и Андреем Войновичем стал одним из создателей оппозиционного движения «Зубр». Их не раз задерживали и штрафовали.

Блогер Дмитрий Козлов был задержан 10 июня вместе с активистами «Европейской Беларуси» Артемом Черняком и Михаилом Бондаренко. На следующий день его осудили на 20 суток ареста, но на свободу 30 июня он так и не вышел.

Минчанку Ирину Счастную задержали в ноябре 2020 года у нее дома прямо на глазах ее 10-летнего сына. С тех пор она содержится под стражей — 27 ноября ей предъявили обвинение в «участии в массовых беспорядках».

 
Теги: Могилев
 
 
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