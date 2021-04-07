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За участие в беспорядках в Могилеве будут судить сразу семерых политзаключенных, в том числе Северинца
07.04.2021 17:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилеве будут рассматривать дело о массовых беспорядках в отношении сразу семерых политзаключенных,
Павла Северинца арестовали задолго до выборов — 7 июня. В то воскресенье
Активисты «Европейской Беларуси» Евгений Афнагель, Павел Юхневич и Андрей Войнич
Блогер Дмитрий Козлов был задержан 10 июня вместе с активистами «Европейской Беларуси» Артемом Черняком и Михаилом Бондаренко. На следующий день его осудили на 20 суток ареста, но на свободу 30 июня он так и не вышел.
Минчанку Ирину Счастную
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За участие в беспорядках в Могилеве будут судить сразу семерых политзаключенных, в том числе Северинца
Дата судебного заседания пока не известна.
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