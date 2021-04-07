Двое подростков, девушка, бывший десантник. В Бресте следующих 13 человек судят за массовые беспорядки

Источник материала: Tut.by

7 апреля в Бресте начался суд над второй группой обвиняемых по делу о массовых беспорядках 10 августа . На этот раз на скамье подсудимых оказались 13 человек.



Протесты в Бресте 10 августа. Фото использовано в качестве иллюстрации

Среди 13 обвиняемых двое — несовершеннолетние. Есть и девушка — 18-летняя Виталия Бондаренко. Ее должны были судить с первой группой, но девушка уехала за границу — и производство по делу в отношении нее приостановили. В конце февраля Виталия вернулась в Брест. Как писала «Наша Ніва» , причиной стала любовь: ее 17-летнего парня Дениса Хозея судили за августовские массовые беспорядки с первой группой обвиняемых. Он, как и Виталия, до суда не задерживался.

«Когда узнала, что Денису грозит несколько лет колонии, она сказала: я приеду, проведу тебя и дождусь», — цитировало друзей пары издание.

1 марта Виталию задержали на съемной квартире и отправили в СИЗО.

Денису 10 марта огласили приговор — 3 года воспитательной колонии.

Среди обвиняемых во второй группе также оказался и 25-летний брестчанин Денис Марусевич, который до 13 июня 2020 года служил по контракту в 38-й бригаде в звании гвардии ефрейтора. Он мастер спорта по карате, рукопашному и армейскому рукопашному бою, был членом национальной сборной, неоднократно выступал на международных и республиканских соревнованиях. Задержали Дениса 11 сентября. С тех пор он под стражей.

Дениса обвиняют в том, что на проспекте Машерова возле школы № 15 10 августа он совместно с другими участниками протестов перетащил с аллеи на проезжую часть скамейку, тем самым «участвуя в возведении баррикад», а также разбивал тротуарную плитку, «изготавливая орудия преступления», и не менее двух раз бросил осколки в шеренгу сотрудников милиции. Вину бывший военный признал частично.

Некоторые из обвиняемых под стражей с августа прошлого года.

У дверей зала суда сегодня собралось около 80 человек — родных, близких и друзей. Первыми на процесс пустили адвокатов, законных представителей, потерпевших, гражданских истцов. На оставшиеся места прошли родственники: по одному от каждого обвиняемого. Все три ряда лавок в зале суда были заполнены, но мест хватило не всем.

Когда представители гражданских истцов покинули заседание, один из обвиняемых обратился к суду с просьбой предоставить освободившиеся места близким, которые толпились в коридоре. Судья не возражал — и конвой запустил в зал еще шесть зрителей.

19 потерпевших и 24 тысячи рублей ущерба

По версии следствия , во время акции протеста в центре Бреста обвиняемые грубо нарушили общественный порядок, совершили погромы, нанесли сотрудникам милиции удары руками и ногами, различными предметами. В ход шли доски, палки, уличные урны для мусора, фрагменты скамеек, тротуарной плитки и асфальта, бутылки, камни, металлические болты, емкости с краской, пиротехнические изделия.

В результате беспорядков, по версии следствия, пострадали 24 силовика. Из них потерпевшими по делу признаны 19 человек. Один сотрудник получил две раны в области большого пальца правой кисти, которые относятся к категории легких телесных повреждений. У остальных — побои. Кроме того, обвиняемые пытались применить насилие и причинить телесные повреждения еще троим силовикам, заявил в суде гособвинитель.

Часть потерпевших выступают в суде из отдельной комнаты под вымышленными именами и фамилиями. Их голоса изменены.

Все потерпевшие отказались от личных исков о компенсации морального или имущественного вреда к обвиняемым.

Всего же по делу общая сумма причиненного, по версии следствия, вреда — около 24 тысяч рублей: повреждены 13 автомобилей милиции, один автобус, щиты, шлемы, бронежилеты, асфальт, тротуарная плитка, скамейки, урны, деревья.

Все 13 человек обвиняются в участии в массовых беспорядках, сопряженных с погромами (ч.2 ст. 293 УК). Им грозит от трех до восьми лет лишения свободы. 20-летний Даниил Бондарук еще обвиняется в хулиганстве: по версии прокуратуры, 9 августа он ударил рукой по грузовому автомобилю МАЗ и разбил боковое зеркало.

Трое подсудимых полностью согласились с предъявленным обвинением, семеро — частично. Виталия Бондаренко, Даниил Бондарук и Марк Солоников вину не признали.

По ходатайству защиты в суде решили сначала допросить потерпевших и свидетелей, а затем — обвиняемых.

До перерыва выступили два сотрудника милиции. Они сообщили, что 10 августа поступило сообщение о том, что на проспекте Машерова, возле продовольственного магазина «Меркурий», их коллегам необходимо подкрепление. До приезда подмоги там было около 30 милиционеров и 400 протестующих.

— Мы попытались выстроиться в цепь для вытеснения толпы в сторону Кобринского моста, но количество лиц, которые применяли насилие, преобладало, поэтому ждали подкрепление. Со стороны этих лиц применялось насилие: били по щитам руками, ногами. Кто конкретно, я не видел, — рассказал потерпевший — сотрудник Ленинского РОВД, который стоял в первой шеренге.

По словам силовика, во время противостояния ему несколько раз ударили по щиту, а в голень попал твердый предмет. На следующий день ему сделали снимок в больнице. Врачи диагностировали ушиб и отправили на больничный.

Во время противостояния с одной стороны использовались спецсредства, с другой — летели камни, урны, бутылки, палки, фейерверки. Около 00.00 протестующих вытеснили с проспекта Машерова.

Один из допрошенных потерпевших вопрос о наказании для обвиняемых оставил на усмотрение суда, второй попросил лишить их свободы.

После этого в суде объявили перерыв. После обеда продолжился допрос потерпевших. За ними выступят свидетели и обвиняемые.

Напомним, суд над первой группой обвиняемых завершился 10 марта . Всех признали виновными. Несовершеннолетним Сергею Гацкевичу и Денису Хозею дали по 3 года воспитательной колонии. Остальных отправили в колонию усиленного режима: Илью Мигно и Тимура Ризапура — на четыре с половиной года, Сергея Солоху, Александра Дроздова, Егора и Виталия Прокопчуков — на 4 года, Сергея Кривченю — на три с половиной.