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Журналисту дали штраф за ввезенную книгу, которую спустя несколько месяцев признали экстремистской
07.04.2021 17:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
За два экземпляра книги о наших соотечественниках, участвовавших в вооруженном конфликте на Донбассе, привезенных из Киева в Минск, белорусский журналист Роман Васюкович получил штраф — 580 рублей. Об этом сообщает
7 апреля в Минске прошел процесс над журналистом Романом Васюковичем за ввоз в Беларусь книги «Белорусский Донбасс». Он получил максимальный штраф по ч. 1 ст. 17.11 КоАП (Распространение, изготовление, хранение, перевозка информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности) — 20 базовых величин (580 рублей).
Роман Васюкович будет обжаловать решение.
Напомним, два экземпляра книги «Белорусский Донбасс» были изъяты у Романа Васюковича в декабре прошлого года по прилету из Киева в Минск. 24 марта на него составили протокол по ч. 1 ст. 17.11 КоАП (Распространение, изготовление, хранение, перевозка информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности). Тогда же стало известно, что книга была признана судом экстремистской и запрещена на территории нашей страны. Отметим, что информация об этом до сих пор не внесена в
По словам журналиста, он
Авторами книги являются супружеская пара журналистов — Игорь Ильяш и Катерина Андреева (Бахвалова). Последнюю в феврале вместе с коллегой, также сотрудницей «Белсата», Дарьей Чульцовой суд
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Напомним, два экземпляра книги «Белорусский Донбасс» были изъяты у Романа Васюковича в декабре прошлого года по прилету из Киева в Минск. В марте суд признал их...
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