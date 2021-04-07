Журналисту дали штраф за ввезенную книгу, которую спустя несколько месяцев признали экстремистской

Источник материала: Tut.by

За два экземпляра книги о наших соотечественниках, участвовавших в вооруженном конфликте на Донбассе, привезенных из Киева в Минск, белорусский журналист Роман Васюкович получил штраф — 580 рублей. Об этом сообщает «Еврорадио» .



Фото: Reuters

7 апреля в Минске прошел процесс над журналистом Романом Васюковичем за ввоз в Беларусь книги «Белорусский Донбасс». Он получил максимальный штраф по ч. 1 ст. 17.11 КоАП (Распространение, изготовление, хранение, перевозка информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности) — 20 базовых величин (580 рублей).

Роман Васюкович будет обжаловать решение.

Напомним, два экземпляра книги «Белорусский Донбасс» были изъяты у Романа Васюковича в декабре прошлого года по прилету из Киева в Минск. 24 марта на него составили протокол по ч. 1 ст. 17.11 КоАП (Распространение, изготовление, хранение, перевозка информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности). Тогда же стало известно, что книга была признана судом экстремистской и запрещена на территории нашей страны. Отметим, что информация об этом до сих пор не внесена в Республиканский список экстремистских материалов .

По словам журналиста, он даже не читал купленную в Украине книгу, а приобрел экземпляры лишь потому, что в авторах значились его знакомые — один он собирался оставить себе, а второй преподнести им в подарок.

Авторами книги являются супружеская пара журналистов — Игорь Ильяш и Катерина Андреева (Бахвалова). Последнюю в феврале вместе с коллегой, также сотрудницей «Белсата», Дарьей Чульцовой суд приговорил в двум годам лишения свободы за проведение стрима с акции на месте гибели минчанина Романа Бондаренко.