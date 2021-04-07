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Прогноз погоды на 8 апреля
07.04.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПогоду будет определять прохладная неустойчивая воздушная масса, днем скажется влияние фронтального раздела. В ночные и утренние часы на отдельных участках дорог республики ожидается гололедица.
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Погоду будет определять прохладная неустойчивая воздушная масса, днем скажется влияние фронтального раздела. В ночные и утренние часы на отдельных участках дорог...
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