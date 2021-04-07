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Мастер-класс по созданию бумажных кукол собрал любителей в галерее "Университет культуры"
07.04.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЛюбимый сказочный герой своими руками. Мастер-класс по созданию бумажных шарнирных кукол собрал любителей в галерее "Университет культуры". Художественным процессом руководила белорусский автор Александра Романова. Текстильные, фарфоровые, деревянные - в течение многих столетий куклы были предметами культа, игрушками, рекламными объектами и художественными произведениями. А история кукол из бумаги началась в XVII столетии.
Александра Романова, художница: "Бумажную куклу придумали модистки для того, чтобы распространять и делать рекламу своей продукции. Они издавали такие печатные листы, где была изображена дама, на которую можно было вырезать и примерять одежду. То, что мы теперь знаем как куклу с одеждой, которую все советские дети любили, с которой играли. До сих пор эта тема остается актуальной для каждой девочки".
В процессе создания участники мастер-класса использовали не только чистую бумагу. Давали вторую жизнь и картонкам, а также старым журналам.
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Любимый сказочный герой своими руками. Мастер-класс по созданию бумажных шарнирных кукол собрал любителей в галерее "Университет культуры". Художественным...
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