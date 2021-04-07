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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мастер-класс по созданию бумажных кукол собрал любителей в галерее "Университет культуры" Любимый сказочный герой своими руками. Мастер-класс по созданию бумажных шарнирных кукол собрал любителей в галерее "Университет культуры". Художественным...

Любимый сказочный герой своими руками. Мастер-класс по созданию бумажных шарнирных кукол собрал любителей в галерее "Университет культуры". Художественным процессом руководила белорусский автор Александра Романова. Текстильные, фарфоровые, деревянные - в течение многих столетий куклы были предметами культа, игрушками, рекламными объектами и художественными произведениями. А история кукол из бумаги началась в XVII столетии.В процессе создания участники мастер-класса использовали не только чистую бумагу. Давали вторую жизнь и картонкам, а также старым журналам.