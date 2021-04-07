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Летная подготовка курсантов авиационного факультета Военной академии

Сезон занятий по прыжкам с парашютом

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сезон обучения летчиков начался на аэродроме Липки Здесь готовят авиаторов. На аэродроме Липки начался сезон обучения летчиков. Курсанты Военной академии к осени будут отрабатывать теоретические знания в небе....

Здесь готовят авиаторов. На аэродроме Липки начался сезон обучения летчиков. Курсанты Военной академии к осени будут отрабатывать теоретические знания в небе. Открылся сезон и для тех, кто хочет научиться парить на километровой высоте с парашютом! За лето новички выполнят около сотни прыжков. Илья Цветков - о мастерстве на высоте.Когда ты с глазу на глаз с многотонным аэросудном в воздухе... На километровой высоте, держа в руках штурвал и выстраивая путь по карте, несложно и растеряться. Необходима выдержка и максимальная концентрация, говорит Борис Михаличук. Курсант пилотирует вертолет уже три года, за плечами десятки часов в небе, но все равно каждый раз волнуется, как в первый.Борис пройдет в этом году так называемое летнее обучение - будет оттачивать теоретические знания в условиях реальных полетов. Вместе с ним еще 40 курсантов Военной академии.На таких легких и совершенных вертолетах на полигоне учатся аэроспортсмены. А тренажер для курсантов - Ми-2 - проверенный временем и выполнением гражданских и военных задач. За штурвалом этой машины постигают основы непростой профессии.Летная погода означает открытие сезона и для парашютистов. На аэродроме Липки новичков учат правильно планировать под куполом, дают полезные советы и профессионалам.Время, которое парашютист на аэродроме в Липках находится в воздухе, - примерно 3 с половиной минуты. Из них - 30-40 секунд свободного падения с высоты 2 с половиной тысячи метров. За три минуты можно получить очень серьезный опыт и массу невероятных эмоций.Победить страх и записать на свой счет несколько прыжков с парашютом приглашают юношей и девушек с хорошей физической подготовкой. Сначала обучают теории, а через несколько месяцев - в небо: проверять себя на прочность.