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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Автобусы третьего поколения пополнили автопарк Минска Город получил сразу четыре дизельных МАЗ-303. Среди ноу-хау - больше сидений на низком поле, расширенные проходы и продуманные поручни. Для маломобильных пассажиров...

Город получил сразу четыре дизельных МАЗ-303. Среди ноу-хау - больше сидений на низком поле, расширенные проходы и продуманные поручни. Для маломобильных пассажиров и пассажиров с детьми также теперь больше места. Увеличилось и количество USB-портов - они установлены на каждом ряду. А в холодный период равномерно обогревать салоны будет новая система отопления. Кстати, техника уже зарекомендовала себя в сильные морозы - на маршрутах в Казани и Санкт-Петербурге.Прежде, чем выйти на линию, новые автобусы проходят тест-драйв. Салон сможет вместить более сотни человек, в том числе 26 на сидениях. Для комфорта пассажиров предусмотрена специальная система подсветки. С утра в салоне будут включать холодный свет - это способствует пробуждению организма, вечером - теплый, что поможет расслабиться после рабочего дня. Кроме этого, в новых автобусах снижен уровень шума и вибраций во время движения.