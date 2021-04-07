ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Более 20 кг гашиша обнаружили гродненские таможенники в баке машины из Польши

07.04.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Гродненские таможенники в пункте пропуска "Берестовица" пресекли контрабанду 20 килограммов гашиша. Наркотик пытались ввезти на территорию ЕАЭС в топливном баке. Гражданин России, который имеет также паспорта Румынии и Молдовы, въезжал из Польши. Его машину отправили на досмотр. В итоге из топливного бака извлекли 40 упакованных брикетов со спрессованным веществом. Согласно экспертизе, это наркотик (гашиш) общим весом более 22 килограммов. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гродненские таможенники в пункте пропуска "Берестовица" пресекли контрабанду 20 килограммов гашиша. Наркотик пытались ввезти на территорию ЕАЭС в топливном баке....
 
Новости дня
Новости общества
 
Мария Петрашко о журналистах в толпе и негативных комментариях в соцсетях
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

06.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by