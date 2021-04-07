Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Более 20 кг гашиша обнаружили гродненские таможенники в баке машины из Польши Гродненские таможенники в пункте пропуска "Берестовица" пресекли контрабанду 20 килограммов гашиша. Наркотик пытались ввезти на территорию ЕАЭС в топливном баке....

Гродненские таможенники в пункте пропуска "Берестовица" пресекли контрабанду 20 килограммов гашиша. Наркотик пытались ввезти на территорию ЕАЭС в топливном баке. Гражданин России, который имеет также паспорта Румынии и Молдовы, въезжал из Польши. Его машину отправили на досмотр. В итоге из топливного бака извлекли 40 упакованных брикетов со спрессованным веществом. Согласно экспертизе, это наркотик (гашиш) общим весом более 22 килограммов. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.