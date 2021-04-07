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Мария Петрашко о журналистах в толпе и негативных комментариях в соцсетях
07.04.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНегативные комментарии, хейтинг в соцсетях не всегда несут плачевные последствия. Такой способ выражения отрицательных эмоций и отношения к определенной ситуации можно использовать как инструмент для усмирения протестных настроений. О том, почему предложение видеохостинга YouTube скрывать дизлайки для борьбы с токсичными комментариями может и навредить, отметила журналист Агентства теленовостей Мария Петрашко в студии проекта
Мария Петрашко, журналист Агентства теленовостей: "Когда у человека позитивная реакция, он вряд ли об этом скажет. И с одной стороны, это правильно, это подстрекает высказать свое негодование. Все хейтят и я. Но ведь, когда и под моими рубриками были негативные комментарии, я думала, что пускай лучше там выплеснут. Может быть, не стоит такой инструмент прятать. Пускай люди высказывают негодование. Некогда будет выходить на улицы".
Журналисты, которые освещают акции протеста, зачастую используют свое присутствие в толпе для дезинформации и даже подстрекательства. Поэтому в Беларуси заговорили о поправках в закон о СМИ. Таких журналистов планируют приравнять к участникам этих акций. В студии проекта "Скажинемолчи" рассуждали и о рисках, которые сопровождают такую инициативу, для журналистов с аккредитацией.
Мария Петрашко, журналист Агентства теленовостей: "Я считаю, что если человек получил аккредитацию, то пусть освещает. Так ведь и наших коллег можно заподозрить, но если у вас нет аккредитации, то вы участник несанкционированного мероприятия".
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Негативные комментарии, хейтинг в соцсетях не всегда несут плачевные последствия. Такой способ выражения отрицательных эмоций и отношения к определенной...
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