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Мария Петрашко о журналистах в толпе и негативных комментариях в соцсетях

07.04.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Негативные комментарии, хейтинг в соцсетях не всегда несут плачевные последствия. Такой способ выражения отрицательных эмоций и отношения к определенной ситуации можно использовать как инструмент для усмирения протестных настроений. О том, почему предложение видеохостинга YouTube скрывать дизлайки для борьбы с токсичными комментариями может и навредить, отметила журналист Агентства теленовостей Мария Петрашко в студии проекта "Скажинемолчи".

Мария Петрашко, журналист Агентства теленовостей: "Когда у человека позитивная реакция, он вряд ли об этом скажет. И с одной стороны, это правильно, это подстрекает высказать свое негодование. Все хейтят и я. Но ведь, когда и под моими рубриками были негативные комментарии, я думала, что пускай лучше там выплеснут. Может быть, не стоит такой инструмент прятать. Пускай люди высказывают негодование. Некогда будет выходить на улицы".

Журналисты, которые освещают акции протеста, зачастую используют свое присутствие в толпе для дезинформации и даже подстрекательства. Поэтому в Беларуси заговорили о поправках в закон о СМИ. Таких журналистов планируют приравнять к участникам этих акций. В студии проекта "Скажинемолчи" рассуждали и о рисках, которые сопровождают такую инициативу, для журналистов с аккредитацией.

Мария Петрашко, журналист Агентства теленовостей: "Я считаю, что если человек получил аккредитацию, то пусть освещает. Так ведь и наших коллег можно заподозрить, но если у вас нет аккредитации, то вы участник несанкционированного мероприятия".


Смотрите весь выпуск здесь.

 
Теги: Новости
 
 
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Негативные комментарии, хейтинг в соцсетях не всегда несут плачевные последствия. Такой способ выражения отрицательных эмоций и отношения к определенной...
 
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