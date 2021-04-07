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Наказание за агрессивное поведение по отношению к милиционерам получают минчане

07.04.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

25 суток ареста за плевки, непристойный жест и неповиновение. Житель столицы вел себя агрессивно по отношению к соседу -сотруднику милиции. Все происходило во время задержания. Суд изучил все обстоятельства, в том числе и записи камер видеонаблюдения, и расценил поступок как мелкое хулиганство. 

И еще одно задержание. Это трое минчан, которые в конце прошлого года оставили оскорбительные комментарии в соцсетях и телеграм-группах в адрес могилевских милиционеров. Мужчины находятся в ИВС в качестве подозреваемых по уголовному делу. Свои действия объясняют воздействием деструктивных телеграм-каналов. Фигуранты неоднократно привлекались к административной ответственности, а двое из них и к уголовной - за незаконный оборот наркотиков и грабеж.

 
 
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25 суток ареста за плевки, непристойный жест и неповиновение. Житель столицы вел себя агрессивно по отношению к соседу -сотруднику милиции. Все происходило во время...
 
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