Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Наказание за агрессивное поведение по отношению к милиционерам получают минчане 25 суток ареста за плевки, непристойный жест и неповиновение. Житель столицы вел себя агрессивно по отношению к соседу -сотруднику милиции. Все происходило во время...

25 суток ареста за плевки, непристойный жест и неповиновение. Житель столицы вел себя агрессивно по отношению к соседу -сотруднику милиции. Все происходило во время задержания. Суд изучил все обстоятельства, в том числе и записи камер видеонаблюдения, и расценил поступок как мелкое хулиганство.И еще одно задержание. Это трое минчан, которые в конце прошлого года оставили оскорбительные комментарии в соцсетях и телеграм-группах в адрес могилевских милиционеров. Мужчины находятся в ИВС в качестве подозреваемых по уголовному делу. Свои действия объясняют воздействием деструктивных телеграм-каналов. Фигуранты неоднократно привлекались к административной ответственности, а двое из них и к уголовной - за незаконный оборот наркотиков и грабеж.