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Депутаты поддержали изменения в Кодекс об образовании

07.04.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

О новшествах в образовании. Еще один законопроект сегодня приняли депутаты во время первого чтения. На законодательном уровне предлагается закрепить обязательное получение общего среднего образования. Также вводятся нормы, которые обеспечат равный доступ к образованию с учетом индивидуальных потребностей и возможностей. На уровне профессионально-технического и среднего специального образования будет функционировать единый вид учреждения - колледж. На уровне высшего - три вида: университет, академия, институт.

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Четко оговорено в законодательстве, что родители и законные представители детей не имеют права вмешиваться в учебный процесс. За этими вопросами, информацией они обязаны будут обращаться непосредственно в учреждение образования. Предписано полное написание учреждений образования с типом и видом. Оптимизируются различные виды и типы учреждений образования. При этом четко на законодательном уровне запрещено использовать различным общественным организациям, фондам, не имеющим никакого отношения к системе образования, такие понятия, как школа, лицей, колледж, институт, университет, академия".

Кроме того, в новом кодексе законодательно прописывается продолжительность учебного года, порядок отработки выпускников колледжей, а также возраст ребенка, с которого можно пойти в школу.


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О новшествах в образовании. Еще один законопроект сегодня приняли депутаты во время первого чтения. На законодательном уровне предлагается закрепить...
 
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