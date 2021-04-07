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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Депутаты поддержали изменения в Кодекс об образовании О новшествах в образовании. Еще один законопроект сегодня приняли депутаты во время первого чтения. На законодательном уровне предлагается закрепить...

О новшествах в образовании. Еще один законопроект сегодня приняли депутаты во время первого чтения. На законодательном уровне предлагается закрепить обязательное получение общего среднего образования. Также вводятся нормы, которые обеспечат равный доступ к образованию с учетом индивидуальных потребностей и возможностей. На уровне профессионально-технического и среднего специального образования будет функционировать единый вид учреждения - колледж. На уровне высшего - три вида: университет, академия, институт.Кроме того, в новом кодексе законодательно прописывается продолжительность учебного года, порядок отработки выпускников колледжей, а также возраст ребенка, с которого можно пойти в школу.