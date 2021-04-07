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Более 10 тонн березового сока успели собрать в Старобинском лесхозе Минской области
07.04.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ лесничествах Минской области время активного сбора и заготовки березового сока. В Старобинском лесхозе успели собрать более 10 тонн. Реализуют природный напиток для населения, а также сдают на переработку.
Всего по области планируют заготовить примерно 4,5 тысячи тонн березового сока. Современные технологии позволяют свежесобранному напитку даже после термической обработки сохранять все полезные свойства.
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В лесничествах Минской области время активного сбора и заготовки березового сока. В Старобинском лесхозе успели собрать более 10 тонн. Реализуют природный напиток...
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