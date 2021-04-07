Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Более 10 тонн березового сока успели собрать в Старобинском лесхозе Минской области В лесничествах Минской области время активного сбора и заготовки березового сока. В Старобинском лесхозе успели собрать более 10 тонн. Реализуют природный напиток...

В лесничествах Минской области время активного сбора и заготовки березового сока. В Старобинском лесхозе успели собрать более 10 тонн. Реализуют природный напиток для населения, а также сдают на переработку.Всего по области планируют заготовить примерно 4,5 тысячи тонн березового сока. Современные технологии позволяют свежесобранному напитку даже после термической обработки сохранять все полезные свойства.