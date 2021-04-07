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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так МАРТ опубликовал тарифную тетрадь Годовой прогноз с четкими цифрами и графиком их изменения по кварталам. МАРТ опубликовал тарифную тетрадь, где прописано, как будет меняться стоимость на услуги...

Годовой прогноз с четкими цифрами и графиком их изменения по кварталам. МАРТ опубликовал тарифную тетрадь, где прописано, как будет меняться стоимость на услуги ЖКХ, связь, транспорт и образование, крепкий алкоголь и охрану помещений. Например, увеличение оплаты ЖКХ не более пяти долларов за год. Что касается сотовой связи, интернета или стационарной телефонной, а также почтовой, то повышение стоимости здесь стоит ожидать только в IV квартале и не более чем на 4 %.Публичность этих данных снизит инфляционные ожидания у бизнеса и людей. МАРТ перед началом каждого календарного года рассчитывал стоимость для операторов, перевозчиков, учреждений образования.