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МАРТ опубликовал тарифную тетрадь

07.04.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Годовой прогноз с четкими цифрами и графиком их изменения по кварталам.  МАРТ опубликовал тарифную тетрадь, где прописано, как будет меняться стоимость на услуги ЖКХ, связь, транспорт и образование, крепкий алкоголь и охрану помещений. Например, увеличение оплаты ЖКХ не более пяти долларов за год. Что касается сотовой связи, интернета или стационарной телефонной, а также почтовой, то повышение стоимости здесь стоит ожидать только в IV квартале и не более чем на 4 %.

Публичность этих данных снизит инфляционные ожидания у бизнеса и людей. МАРТ перед началом каждого календарного года рассчитывал стоимость для операторов, перевозчиков, учреждений образования.

 
 
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Годовой прогноз с четкими цифрами и графиком их изменения по кварталам.  МАРТ опубликовал тарифную тетрадь, где прописано, как будет меняться стоимость на услуги...
 
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