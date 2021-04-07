Алкоголизм: причины и признаки заболевания

Источник материала: БT

Каждая третья семья распадается по причине алкоголизма, что составляет примерно 32 % от общего количества разводов. И 1,6 % пар расстаются на почве финансовых вопросов. Это статистика для сравнения. Алкоголизм - проблема очень серьезная. Алкоголизм - болезнь, а любая болезнь имеет начало, и главное - начать действовать вовремя. Алкоголизм коварен. Казалось бы, еще совсем недавно человек пил почти так же, как и другие - по праздникам и выходным, и вдруг оказывается, что он не может остановиться, уходит в запой. Как заметить тягу к алкоголю и как помочь человеку не разрушить себя и других?

Причины, по которым люди могут начать выпивать:

неумение расслабляться

неуверенность в себе (нереализованность)

тревожность

социальное окружение (скудный внутренний мир)





Причины, по которым мужчины и женщины могут пристраститься к алкоголю могут отличаться. У женщин это недовольство внешностью, чувство одиночества, измена, сложные отношения, депрессия, "за компанию", потеря близких. У мужчин часто встречаются такие причины, как бедность, тяжелая работа, особенности характера, "за компанию", психологические травмы, жизнь с доминирующей женщиной.



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К сожалению, близкие люди могут стать причиной формирования внутренних установок.



Что может способствовать формированию тяги у алкоголю:



чрезмерная опека

ответственность за чужие поступки

обманчивые представления у окружающих

обвинения

Что делать, если выпивающий член семьи начинает вами манипулировать?

установить границы

показывать реальные проблемы

не заставлять давать обещания

позаботиться о себе

не шантажировать

принимать не пьющим

искать новые ценности





Чтобы победить внутреннюю неуверенность, неудовлетворенность, нужна смена внутренних установок. Можно использовать прием составления аффирмаций. Аффирмация - это короткое позитивное утверждение, которое помогает заменить негативное убеждение на противоположное. Цель аффирмации - запрограммировать свой разум убеждениями, настроем и привычками, которые важны для развития. Она должна описывать, какой ваш идеал в сфере, которую вы хотите улучшить.



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Меняем установки:

у меня все получится

я здоров и полон жизненных сил

все, что я делаю, приносит мне успех

у меня столько идей и все они гениальны

я готовлю самый вкусный шашлык

я помогаю людям

я хорошо выгляжу

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