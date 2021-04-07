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Алкоголизм: причины и признаки заболевания

07.04.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Каждая третья семья распадается по причине алкоголизма, что составляет примерно 32 % от общего количества разводов. И 1,6 % пар расстаются на почве финансовых вопросов. Это статистика для сравнения. Алкоголизм - проблема очень серьезная. Алкоголизм - болезнь, а любая болезнь имеет начало, и главное - начать действовать вовремя. Алкоголизм коварен. Казалось бы, еще совсем недавно человек пил почти так же, как и другие - по праздникам и выходным, и вдруг оказывается, что он не может остановиться, уходит в запой.  Как заметить тягу к алкоголю и как помочь человеку не разрушить себя и других?

Причины, по которым люди могут начать выпивать:

  • неумение расслабляться
  • неуверенность в себе (нереализованность)
  • тревожность
  • социальное окружение (скудный внутренний мир)
Алкоголизм: причины и признаки заболевания

    Причины, по которым мужчины и женщины могут пристраститься к алкоголю могут отличаться. У женщин это недовольство внешностью, чувство одиночества, измена, сложные отношения, депрессия, "за компанию", потеря близких. У мужчин часто встречаются такие причины, как бедность, тяжелая работа, особенности характера, "за компанию", психологические травмы, жизнь с доминирующей женщиной.

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    Алкоголизм: причины и признаки заболевания

    К сожалению, близкие люди могут стать причиной формирования внутренних установок.

    Что может способствовать формированию тяги у алкоголю:

    • чрезмерная опека
    • ответственность за чужие поступки
    • обманчивые представления у окружающих
    • обвинения

    Что делать, если выпивающий член семьи начинает вами манипулировать?

    • установить границы
    • показывать реальные проблемы
    • не заставлять давать обещания
    • позаботиться о себе
    • не шантажировать
    • принимать не пьющим
    • искать новые ценности
    Алкоголизм: причины и признаки заболевания

      Чтобы победить внутреннюю неуверенность, неудовлетворенность, нужна смена внутренних установок. Можно использовать прием составления аффирмаций. Аффирмация - это короткое позитивное утверждение, которое помогает заменить негативное убеждение на противоположное. Цель аффирмации - запрограммировать свой разум убеждениями, настроем и привычками, которые важны для развития. Она должна описывать, какой ваш идеал в сфере, которую вы хотите улучшить.

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      Меняем установки:

      • у меня все получится
      • я здоров и полон жизненных сил
      • все, что я делаю, приносит мне успех
      • у меня столько идей и все они гениальны
      • я готовлю самый вкусный шашлык
      • я помогаю людям
      • я хорошо выгляжу
      • у меня прекрасные перспективы
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        Каждая третья семья распадается по причине алкоголизма, что составляет примерно 32 % от общего количества разводов. И 1,6 % пар расстаются на почве финансовых...
         
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