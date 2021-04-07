Алкоголизм: причины и признаки заболевания

Каждая третья семья распадается по причине алкоголизма, что составляет примерно 32 % от общего количества разводов. И 1,6 % пар расстаются на почве финансовых вопросов. Это статистика для сравнения. Алкоголизм - проблема очень серьезная. Алкоголизм - болезнь, а любая болезнь имеет начало, и главное - начать действовать вовремя. Алкоголизм коварен. Казалось бы, еще совсем недавно человек пил почти так же, как и другие - по праздникам и выходным, и вдруг оказывается, что он не может остановиться, уходит в запой. Как заметить тягу к алкоголю и как помочь человеку не разрушить себя и других?
Причины, по которым люди могут начать выпивать:
неумение расслабляться
неуверенность в себе (нереализованность)
тревожность
социальное окружение (скудный внутренний мир)
Причины, по которым мужчины и женщины могут пристраститься к алкоголю могут отличаться. У женщин это недовольство внешностью, чувство одиночества, измена, сложные отношения, депрессия, "за компанию", потеря близких. У мужчин часто встречаются такие причины, как бедность, тяжелая работа, особенности характера, "за компанию", психологические травмы, жизнь с доминирующей женщиной.
К сожалению, близкие люди могут стать причиной формирования внутренних установок.
Что может способствовать формированию тяги у алкоголю:
чрезмерная опека
ответственность за чужие поступки
обманчивые представления у окружающих
обвинения
Что делать, если выпивающий член семьи начинает вами манипулировать?
установить границы
показывать реальные проблемы
не заставлять давать обещания
позаботиться о себе
не шантажировать
принимать не пьющим
искать новые ценности
Чтобы победить внутреннюю неуверенность, неудовлетворенность, нужна смена внутренних установок. Можно использовать прием составления аффирмаций. Аффирмация - это короткое позитивное утверждение, которое помогает заменить негативное убеждение на противоположное. Цель аффирмации - запрограммировать свой разум убеждениями, настроем и привычками, которые важны для развития. Она должна описывать, какой ваш идеал в сфере, которую вы хотите улучшить.