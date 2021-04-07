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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Депутаты Палаты представителей приняли законопроект "Об изменении Закона "О дорожном движении" Депутаты Палаты представителей приняли в первом чтении законопроект "Об изменении Закона Республики Беларусь "О дорожном движении". Среди нововведений -...

Депутаты Палаты представителей приняли в первом чтении законопроект "Об изменении Закона Республики Беларусь "О дорожном движении".Среди нововведений - выдача водительских прав международного образца. Также вносятся дополнения, которые сохраняют право граждан России пользоваться своими национальными водительскими документами. Кроме того, предлагается возможность сдавать экзамены и получать права на машинах с автоматической коробкой передач. Инициировано создание электронной базы здравоохранения, где соберут медицинскую информацию о водителях.Нынешний законопроект был вынесен Советом Министров еще в августе 2018-го. Он прошел и общественное обсуждение. Его цель - совершенствование обеспечения безопасности дорожного движения, учет правоприменительной практики.