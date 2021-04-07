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Депутаты Палаты представителей приняли законопроект "Об изменении Закона "О дорожном движении"

07.04.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Депутаты Палаты представителей приняли в первом чтении законопроект "Об изменении Закона Республики Беларусь "О дорожном движении". 

Среди нововведений - выдача водительских прав международного образца. Также вносятся дополнения, которые сохраняют право граждан России пользоваться своими национальными водительскими документами. Кроме того, предлагается возможность сдавать экзамены и получать права на машинах с автоматической коробкой передач. Инициировано создание электронной базы здравоохранения, где соберут медицинскую информацию о водителях.

Игорь Комаровский, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Блок, касающийся организации дорожного движения, который создает целую систему, начиная с установления критериев или параметров дорожного движения, мониторинга. А также важным моментом является то, что все эти функции возлагаются на собственников дорог. По сути дела, данная система организации дорожного движения создает предпосылки для последующего внедрения в республике интеллектуальных транспортных систем".

Нынешний законопроект был вынесен Советом Министров еще в августе 2018-го. Он прошел и общественное обсуждение. Его цель - совершенствование обеспечения безопасности дорожного движения, учет правоприменительной практики.

 
 
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Депутаты Палаты представителей приняли в первом чтении законопроект "Об изменении Закона Республики Беларусь "О дорожном движении".  Среди нововведений -...
 
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