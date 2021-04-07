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В Брестской области стартовал патриотический проект "Марафон мужества"

07.04.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сохранить у молодежи историческую память о подвигах и судьбах тех, кто освобождал Беларусь и добывал Победу. В Брестской области стартовал патриотический проект "Марафон мужества", посвященный 80-летию начала Великой Отечественной войны. Участники акции посетят памятные места, приведут их в порядок и познакомятся с их историей. В деревне Чилеево молодые люди уже благоустроили территорию, где в июне 1941-го проходили первые бои на погранзаставе. У памятного знака высадили аллею в честь 17-ти погибших пограничников. 

В городском саду Бреста состоялся митинг-реквием. На протяжении апреля-июня "Марафон мужества" пройдет во всех районах Брестской области. 

 
Теги: Брест
 
 
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Сохранить у молодежи историческую память о подвигах и судьбах тех, кто освобождал Беларусь и добывал Победу. В Брестской области стартовал патриотический проект...
 
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