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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Электромобили освобождены от уплаты дорожного налога Электромобили освобождены от транспортного налога до конца 2025 года. Также при его оплате будет действовать ряд льгот, например, для пенсионеров и инвалидов....

Электромобили освобождены от транспортного налога до конца 2025 года. Также при его оплате будет действовать ряд льгот, например, для пенсионеров и инвалидов. Подготовительная работа к оплате сбора по-новому подходит к своему завершению. Министерство по налогам и сборам уже получило сведения об автомобилях, которые прошли техосмотр в 2020 году. В ближайшее время информацию по своей части передаст и ГАИ. Напомним, транспортные средства, снятые с учета до 1 июля этого года, объектами налогооблажения считаться не будут.