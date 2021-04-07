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Продолжаются приемы граждан в Совете Министров
07.04.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСегодня на вопросы ответит заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Сивак.
В пятницу, 9 апреля, личный прием проведет министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык.
Личные приемы будут проходить по предварительной записи в Минске с 10 утра. Телефоны: 8 (017) 222 65 09, 8 (017) 222 63 69.
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Сегодня на вопросы ответит заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Сивак. В пятницу, 9 апреля, личный прием проведет министр природных ресурсов и...
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