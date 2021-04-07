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Рождение элиты - в проекте "Диспозиция"

07.04.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Главный способ увековечить память - не допустить повторения тех  событий. Но уроки истории, да и современные вызовы и угрозы показывают, что порох нужно держать сухим. 

Факультету Генерального штаба Военной академии -  15 лет. Среди его выпускников - уже начальники центральных органов военного управления, видов Вооруженных Сил и родов войск, причем, не только в Беларуси. Так кем должны быть преподаватели, если за партами – полковники и генералы? Проект "Диспозиция" - вашему вниманию.

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Главный способ увековечить память - не допустить повторения тех  событий. Но уроки истории, да и современные вызовы и угрозы показывают, что порох нужно держать...
 
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