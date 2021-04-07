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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Рождение элиты - в проекте "Диспозиция" Главный способ увековечить память - не допустить повторения тех событий. Но уроки истории, да и современные вызовы и угрозы показывают, что порох нужно держать...

Главный способ увековечить память - не допустить повторения тех событий. Но уроки истории, да и современные вызовы и угрозы показывают, что порох нужно держать сухим.Факультету Генерального штаба Военной академии - 15 лет. Среди его выпускников - уже начальники центральных органов военного управления, видов Вооруженных Сил и родов войск, причем, не только в Беларуси. Так кем должны быть преподаватели, если за партами – полковники и генералы? Проект "Диспозиция" - вашему вниманию.