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Тарифная тетрадь - дорожная карта для бизнеса и каждого потребителя

Понятный механизм тарифной политики - на это всегда делает акцент Президент

Изменение стоимости на услуги связи не более чем на 4 %

Четкие тарифы на перевозки

Прогноз для студентов-платников

Предсказуемые траты

Госрегулирование цен на продукты

Насыщение рынка и доступная цена

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так МАРТ обнародовал так называемую тарифную тетрадь на этот год Долгосрочный прогноз по изменению тарифов на услуги ЖКХ, транспортные перевозки и обучение на платной основе - все это теперь в открытом доступе. Министерство...

Долгосрочный прогноз по изменению тарифов на услуги ЖКХ, транспортные перевозки и обучение на платной основе - все это теперь в открытом доступе. Министерство антимонопольного регулирования и торговли обнародовало так называемую тарифную тетрадь на этот год. Решения об изменении цен или тарифов будут принимать с учетом экономической ситуации в стране и инфляции, а также на основе роста доходов людей. Понятный и доступный механизм тарифной политики - это требование Президента.Учитывая, что это чувствительная тема и занимает немалое место в наших кошельках, регулятор открыл все карты и показал: ценники под контролем и предсказуемы.Основные показатели изучилаГодовой прогноз с четкими цифрами и графиком их изменения, чтобы рост тарифов на те или иные услуги не становился неприятным сюрпризом, а главное не порождал слухи, что будет еще дороже. Ведь все это влияет на инфляционные ожидания, а значит тот же бизнес закладывает риски в товар.Сейчас все прозрачно. Во сколько обойдется жировка или талон на проезд, в таблице четко прописано. Она в открытом доступе на сайте МАРТ. Среди регулируемых позиций транспорт, связь, ЖКХ, образование, ритуальные услуги, крепкий алкоголь и табак.. МАРТ перед началом календарного года всегда считал стоимость для операторов или перевозчиков, исходя из наших доходов, прогноза инфляции, акцизной политики и не только.Например, увеличение оплаты за коммуналку не более 5 долларов за год. В расчет берется двушка с тремя проживающими. И этот предел соблюдается. И это важно для семейного бюджета, чтобы те же крупные покупки запланировать, отняв обязательные платежи.Что касается связи (сотовой, интернета, почтовой или стационарной), то компенсация роста затрат здесь не выше уровня базовой инфляции по прогнозу. А это значит 4 %. Причем в IV квартале, это значит, что до октября стоимость звонков останется неизменной.По перевозкам подходы разные. В процентах рассчитаны только наши поездки по железной дороге. В среднем за год они потяжелеют на 15 %. Тут и ремонт вагонов, и нужно покупать новые. По другим поездкам на автобусах, троллейбусах, трамваях по городу или пригородным маршрутам регулятор указывает точные суммы.Для студентов-платников и, конечно, их родителей важно знать, как изменится стоимость за обучение. Регулятор закладывает не более 10 % по году в целом. Это касается и вузов, и колледжей, а также детских садов. Там ценник на питание зависит от стоимости тех же овощей летом или зимой. От этого будет плюс или минус 10 %.За охрану квартиры или других помещений стоимость зафиксировали – не более 0,4 базовой величины. Сейчас это 11 рублей 60 копеек. И на это значение услуга может вырасти раз в год во II квартале. Такой точный расчет и публичность этих данных делает всю тарифную политику страны предсказуемой. Некоторые наши соседи могут об этом только мечтать. В той же Украине просто кратно растут просрочки платежей за ЖКХ.Более 2 миллиардов долларов долг по коммуналке. Но люди уже не могут никак платить. После последних повышений общие квитанции суммарно превышали доходы семьи. Я уже не говорю про пенсионеров, если человек работает на полную ставку, полный рабочий день, он не в состоянии себя обеспечить. Ты должен выбирать: или тебе что-то покушать, или ты должен заплатить за коммуналку, чтобы тебя не выгнали. Бывает так, что ты отдаешь всю зарплату или пенсию и у тебя не хватает для того, чтобы тебя за долги не выселили.Не менее важны цены и того, что в корзине у нас каждый день. Мировые на многие продукты сейчас бьют рекорды. Чтобы свои производители не поддались этой волне, правительство ввело госрегулирование на крупы, мясо, рыбу, овощи, молочные продукты. Всего в списке более полусотни товаров. Стоимость на них может расти не более 0,2 % в месяц. Но если есть объективные причины по критическому импорту, то решение об увеличении ценника принимает комиссия при Совмине. И сегодня учли все нюансы по подсолнечному маслу, чтобы у наших хозяек оно было на столе.В год у нас объем потребления растительного масла до 80 тысяч тонн. И 88 % из них - это именно импорт, в основном из России. Своего рапсового производим не более 12 %. А у соседки ценники на масло выросли на треть. Чтобы не было перебоев с поставками, стоимость временно увеличили и на нашем рынке. Мониторинг по его насыщению и по ценникам на постоянном контроле. Это и горячая линия, и онлайн-общение, и выезды на объекты. МАРТ готов быстро реагировать на перекосы и со стороны торговли, и со стороны производителей и импортеров.