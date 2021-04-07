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МАРТ обнародовал так называемую тарифную тетрадь на этот год
07.04.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTДолгосрочный прогноз по изменению тарифов на услуги ЖКХ, транспортные перевозки и обучение на платной основе - все это теперь в открытом доступе. Министерство антимонопольного регулирования и торговли обнародовало так называемую тарифную тетрадь на этот год. Решения об изменении цен или тарифов будут принимать с учетом экономической ситуации в стране и инфляции, а также на основе роста доходов людей. Понятный и доступный механизм тарифной политики - это требование Президента.
Учитывая, что это чувствительная тема и занимает немалое место в наших кошельках, регулятор открыл все карты и показал: ценники под контролем и предсказуемы.
Основные показатели изучила Светлана Лукьянюк.
Тарифная тетрадь - дорожная карта для бизнеса и каждого потребителяГодовой прогноз с четкими цифрами и графиком их изменения, чтобы рост тарифов на те или иные услуги не становился неприятным сюрпризом, а главное не порождал слухи, что будет еще дороже. Ведь все это влияет на инфляционные ожидания, а значит тот же бизнес закладывает риски в товар.
Сейчас все прозрачно. Во сколько обойдется жировка или талон на проезд, в таблице четко прописано. Она в открытом доступе на сайте МАРТ. Среди регулируемых позиций транспорт, связь, ЖКХ, образование, ритуальные услуги, крепкий алкоголь и табак.
Понятный механизм тарифной политики - на это всегда делает акцент Президент
Например, увеличение оплаты за коммуналку не более 5 долларов за год. В расчет берется двушка с тремя проживающими. И этот предел соблюдается. И это важно для семейного бюджета, чтобы те же крупные покупки запланировать, отняв обязательные платежи.
Изменение стоимости на услуги связи не более чем на 4 %Что касается связи (сотовой, интернета, почтовой или стационарной), то компенсация роста затрат здесь не выше уровня базовой инфляции по прогнозу. А это значит 4 %. Причем в IV квартале, это значит, что до октября стоимость звонков останется неизменной.
Четкие тарифы на перевозкиПо перевозкам подходы разные. В процентах рассчитаны только наши поездки по железной дороге. В среднем за год они потяжелеют на 15 %. Тут и ремонт вагонов, и нужно покупать новые. По другим поездкам на автобусах, троллейбусах, трамваях по городу или пригородным маршрутам регулятор указывает точные суммы.
Прогноз для студентов-платниковДля студентов-платников и, конечно, их родителей важно знать, как изменится стоимость за обучение. Регулятор закладывает не более 10 % по году в целом. Это касается и вузов, и колледжей, а также детских садов. Там ценник на питание зависит от стоимости тех же овощей летом или зимой. От этого будет плюс или минус 10 %.
Предсказуемые тратыЗа охрану квартиры или других помещений стоимость зафиксировали – не более 0,4 базовой величины. Сейчас это 11 рублей 60 копеек. И на это значение услуга может вырасти раз в год во II квартале. Такой точный расчет и публичность этих данных делает всю тарифную политику страны предсказуемой. Некоторые наши соседи могут об этом только мечтать. В той же Украине просто кратно растут просрочки платежей за ЖКХ.
Более 2 миллиардов долларов долг по коммуналке. Но люди уже не могут никак платить. После последних повышений общие квитанции суммарно превышали доходы семьи. Я уже не говорю про пенсионеров, если человек работает на полную ставку, полный рабочий день, он не в состоянии себя обеспечить. Ты должен выбирать: или тебе что-то покушать, или ты должен заплатить за коммуналку, чтобы тебя не выгнали. Бывает так, что ты отдаешь всю зарплату или пенсию и у тебя не хватает для того, чтобы тебя за долги не выселили.
Госрегулирование цен на продуктыНе менее важны цены и того, что в корзине у нас каждый день. Мировые на многие продукты сейчас бьют рекорды. Чтобы свои производители не поддались этой волне, правительство ввело госрегулирование на крупы, мясо, рыбу, овощи, молочные продукты. Всего в списке более полусотни товаров. Стоимость на них может расти не более 0,2 % в месяц. Но если есть объективные причины по критическому импорту, то решение об увеличении ценника принимает комиссия при Совмине. И сегодня учли все нюансы по подсолнечному маслу, чтобы у наших хозяек оно было на столе.
Насыщение рынка и доступная ценаВ год у нас объем потребления растительного масла до 80 тысяч тонн. И 88 % из них - это именно импорт, в основном из России. Своего рапсового производим не более 12 %. А у соседки ценники на масло выросли на треть. Чтобы не было перебоев с поставками, стоимость временно увеличили и на нашем рынке. Мониторинг по его насыщению и по ценникам на постоянном контроле. Это и горячая линия, и онлайн-общение, и выезды на объекты. МАРТ готов быстро реагировать на перекосы и со стороны торговли, и со стороны производителей и импортеров.
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Долгосрочный прогноз по изменению тарифов на услуги ЖКХ, транспортные перевозки и обучение на платной основе - все это теперь в открытом доступе. Министерство...
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