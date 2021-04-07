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Изменение в Закон "О дорожном движении"

Кодекс об образовании

Вопросы социальных нормативов

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Изменения в Закон "О дорожном движении" и в Кодекс об образовании приняли в Палате представителей На запросы времени и общества реагируют и депутаты. Изменения в Закон "О дорожном движении" и в Кодекс об образовании сегодня приняли в Палате представителей. Среди...

На запросы времени и общества реагируют и депутаты. Изменения в Закон "О дорожном движении" и в Кодекс об образовании сегодня приняли в Палате представителей. Среди новаций предлагается сделать обязательным получение общего среднего образования, вводятся нормы, которые обеспечат равный доступ к образованию для каждого с учетом индивидуальных потребностей и возможностей. Что касается дорожного движения - здесь широкий список инициатив: получение международных прав, возможность сдачи экзамена в ГАИ на машине с автоматической коробкой передач и послабления для автошкол. Об этих и других нововведениях расскажетСегодняшнее заседание депутатов началось с рассмотрения долгожданного проекта - это изменения в Закон "О дорожном движении". Он был вынесен Советом Министров еще в августе 2018 года и прошел общественные обсуждения. Этот проект вобрал в себя широкий перечень вопросов - от выдачи международных прав до регулирования дорожного движения с помощью интеллектуальных систем.Возможность сдавать экзамен на автомобиле с автоматической коробкой передач — наверное, самая ожидаемая инициатива. К этому вопросу в ГАИ пришли после многочисленных обращений. Еще один важный пункт - выдача международных водительских удостоверений. Кроме того, ряд послаблений получили автошколы. Теперь в МВД смогут установить перечень дорог, на которых запрещено обучение. На остальных практические занятия можно будет проводить без дополнительных согласований.Также добавлю, что балльная система нарушений не нашла поддержки. При этом инициировано создание электронной базы здравоохранения, где будет собрана медицинская информация о водителях.Еще один законопроект сегодня приняли депутаты во время первого чтения - новшества ожидают сферу образования. Так, на законодательном уровне предлагается закрепить обязательное получение общего среднего образования. На уровне профессионально-технического и среднего специального образования будет функционировать единый вид учреждения - колледж, на уровне высшего - три вида: университет, академия, институт.Вопросы социальных нормативов. В новом проекте предлагается изменить подходы к определению минимальной заработной платы. Законом предлагается отменить понятие «минимальный потребительский бюджет», а все выплаты и другие обязательства государства увязать с бюджетом прожиточного минимума. Это в свою очередь позволит более четко определять критерии нуждаемости и размер господдержки.В целом законодательная повестка пятой сессии отражает основные приоритеты, обозначенные на всенародном форуме: укрепление суверенитета, повышение стрессоустойчивости экономики в условиях мировой неопределенности, поддержание социальной стабильности и развитие человеческого капитала.