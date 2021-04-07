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Изменения в Закон "О дорожном движении" и в Кодекс об образовании приняли в Палате представителей
07.04.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНа запросы времени и общества реагируют и депутаты. Изменения в Закон "О дорожном движении" и в Кодекс об образовании сегодня приняли в Палате представителей. Среди новаций предлагается сделать обязательным получение общего среднего образования, вводятся нормы, которые обеспечат равный доступ к образованию для каждого с учетом индивидуальных потребностей и возможностей. Что касается дорожного движения - здесь широкий список инициатив: получение международных прав, возможность сдачи экзамена в ГАИ на машине с автоматической коробкой передач и послабления для автошкол. Об этих и других нововведениях расскажет Александр Камович.
Изменение в Закон "О дорожном движении"
Сегодняшнее заседание депутатов началось с рассмотрения долгожданного проекта - это изменения в Закон "О дорожном движении". Он был вынесен Советом Министров еще в августе 2018 года и прошел общественные обсуждения. Этот проект вобрал в себя широкий перечень вопросов - от выдачи международных прав до регулирования дорожного движения с помощью интеллектуальных систем.
Возможность сдавать экзамен на автомобиле с автоматической коробкой передач — наверное, самая ожидаемая инициатива. К этому вопросу в ГАИ пришли после многочисленных обращений. Еще один важный пункт - выдача международных водительских удостоверений. Кроме того, ряд послаблений получили автошколы. Теперь в МВД смогут установить перечень дорог, на которых запрещено обучение. На остальных практические занятия можно будет проводить без дополнительных согласований.
Игорь Комаровский, председатель Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Блок, касающийся организации дорожного движения, который создает целую систему, начиная с установления критериев или параметров дорожного движения, мониторинга. А также важным моментом является то, что все эти функции возлагаются на собственников дорог. По сути дела, данная система организации дорожного движения создает предпосылки для последующего внедрения в республике интеллектуальных транспортных систем".
Также добавлю, что балльная система нарушений не нашла поддержки. При этом инициировано создание электронной базы здравоохранения, где будет собрана медицинская информация о водителях.
Кодекс об образованииЕще один законопроект сегодня приняли депутаты во время первого чтения - новшества ожидают сферу образования. Так, на законодательном уровне предлагается закрепить обязательное получение общего среднего образования. На уровне профессионально-технического и среднего специального образования будет функционировать единый вид учреждения - колледж, на уровне высшего - три вида: университет, академия, институт.
Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Четко оговорено в законодательстве, что родители и законные представители детей не имеют права вмешиваться в учебный процесс. За этими вопросами, информацией они обязаны будут обращаться непосредственно в учреждение образования. Предписано полное написание учреждений образования с типом и видом. Оптимизируются различные виды и типы учреждений образования. При этом четко на законодательном уровне запрещено использовать различным общественным организациям, фондам, не имеющим никакого отношения к системе образования, такие понятия, как школа, лицей, колледж, институт, университет, академия".
Вопросы социальных нормативовВопросы социальных нормативов. В новом проекте предлагается изменить подходы к определению минимальной заработной платы. Законом предлагается отменить понятие «минимальный потребительский бюджет», а все выплаты и другие обязательства государства увязать с бюджетом прожиточного минимума. Это в свою очередь позволит более четко определять критерии нуждаемости и размер господдержки.
Олег Семенчук, зампредседателя Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Если ранее размер минимальной заработной платы просчитывался в зависимости от минимального потребительского бюджета, то сейчас в связи с отменой минимального потребительского бюджета он будет устанавливаться в размере не ниже 30 % от прогнозного значения номинальной средней зарплаты по республике, которая будет определяться прогнозом социально-экономического развития нашей страны на следующий период".
В целом законодательная повестка пятой сессии отражает основные приоритеты, обозначенные на всенародном форуме: укрепление суверенитета, повышение стрессоустойчивости экономики в условиях мировой неопределенности, поддержание социальной стабильности и развитие человеческого капитала.
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На запросы времени и общества реагируют и депутаты. Изменения в Закон "О дорожном движении" и в Кодекс об образовании сегодня приняли в Палате представителей. Среди...
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